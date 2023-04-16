不只內裝革新 外型也有大升級 Porsche 首度釋出新款 Cayenne 車頭造型

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche Cayenne 將於上海車展發表，原廠再度釋出車頭造型預告。據官方指出，全新 Porsche Cayenne 新開發的矩陣式頭燈每組以 16,384 顆可單獨控制的微型 LED 組成，打開遠光燈照射距離最遠可達到 600 公尺。造型上可以看到原先的四點式 LED 日行燈改為橫條造型，下方氣壩的 LED 燈條則從雙條設計改為單條樣式。另外雖然尚未公布車尾造型，據瞭解車牌位置也將從尾門下移至後保桿當中與 Cayenne Coupe 看齊。
在內裝方面，全新 Porsche Cayenne 導入保時捷駕駛者體驗設計概念（Porsche Driver Experience）」，中控台配備 12.3 吋保時捷通訊管理系統 (PCM)，標準配備線上導航和多媒體服務，同時在這次改款當中更首度提供副駕前方 10.9 吋螢幕，其螢幕表面經過特殊的處理，從駕駛座位置無法查看副駕駛側顯示屏的內容，意味著副駕乘客使用串流媒體觀看影片時也不會干擾到駕駛者。車主可以透過多種方式將手機與車輛配對，除了前排的 USB-C 插口，還可掃描 PCM 上顯示的 QR CODE 直接連結 Apple CarPlay 以及大量應用程式。此外透過 Siri 語音助手也可操作車輛功能。
至於全新的多功能運動型方向盤則源自 911車系來強化運動風格。駕駛模式切換旋鈕位於方向盤上，可切換 Normal（標準），Offroad（越野），Sport（運動）和Sport Plus（運動升級）模式。同時新樣式的引擎啟動按鈕依然位於方向盤左側，而在方向盤右側，則可以看到排檔桿移動至中控台上進行操作，以騰出中央鞍座更多的空間。
新款 Cayenne 預計將提供四缸 E-Hybrid、3.0 升 V6引擎以及 Turbo GT 等車型，有關於新車訊息本站將持續追蹤，並帶來第一手消息。