Tesla「更平價Model 3」無遮美照曝光　車迷被帥到：以為法拉利

追加腳踢感應尾門 美規 2024 Lexus UX 250h 登場

7Car 小七車觀點

Lexus 近日宣布 2024 UX 250h 將於今年第一季於北美市場推出，起價為 36,490 美元 (折合台幣約 111.3 萬)，比起舊年式車型有所調漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北美 Lexus 宣布 2024 UX 250h 上市
 
在外型上，2024 UX 250h 並未有變化，僅有針對配備上進行調整，首度提供含腳踢感應的電動尾門，不過可惜的是該功能需加價 550 美元來選配，另外原廠也將無線手機充電功能列為選配項目當中。

進入車內，中控台依舊維持以 7 吋數位儀錶板和 8 吋多媒體娛樂控制系統組合的介面，其具備雲端導航系統，以及無線 Android Auto 和無線 Apple CarPlay 手機連結功能。其他配備還包含真皮包覆的方向盤、全新和紙紋理（Washi）和 NuLuxe 皮革的 8 向電動前排座椅，並結合雙區恆溫空調系統、6 顆揚聲器音響系統等舒適豪華配備。

在安全方面，標準搭載 Lexus Safety System+ 2.5 駕駛輔助系統套件，包含動態雷達巡航控制、車道追踪輔助、道路標誌輔助以及具有行人和騎士偵測功能的預防碰撞系統，並有智慧遠光燈和含轉向輔助的車道偏移警示、含後方交通警示的盲點偵測系統。

動力表現上，UX 250h 採用由 M20A-FXS 2.0 升Atkinson 直列四缸循環汽油引擎以及Hybrid 永磁電動馬達，以及 ECVT 無段變速箱、鎳氫電池組構成的油電系統，提供綜效輸出達 184ps的馬力，0-96km/h 加速表現約為 8.4 秒，可發揮平均市區 18.28 km/l (43 mpg)、高速 17.43 km/l (41 mpg)和 17.86 km/l (42 mpg) 的綜合油耗表現。在國內方面，和泰汽車規劃 UX 200 及 UX 250h 兩款動力選擇，其中UX 250h 僅有豪華版單一車型，建議售價為 149.9 萬元起。

不只內裝革新 外型也有大升級 Porsche 首度釋出新款 Cayenne 車頭造型

車美仕在台成立 20 周年暨華亞新總部落成啟用

OPEL 高雄旗艦展示暨服務中心正式開幕

Michelin 推出 BFGoodrich 輕越野胎 TRAIL-TERRAIN T/A®

我是廣告 請繼續往下閱讀