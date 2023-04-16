追加腳踢感應尾門 美規 2024 Lexus UX 250h 登場

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北美 Lexus 宣布 2024 UX 250h 上市
進入車內，中控台依舊維持以 7 吋數位儀錶板和 8 吋多媒體娛樂控制系統組合的介面，其具備雲端導航系統，以及無線 Android Auto 和無線 Apple CarPlay 手機連結功能。其他配備還包含真皮包覆的方向盤、全新和紙紋理（Washi）和 NuLuxe 皮革的 8 向電動前排座椅，並結合雙區恆溫空調系統、6 顆揚聲器音響系統等舒適豪華配備。
在安全方面，標準搭載 Lexus Safety System+ 2.5 駕駛輔助系統套件，包含動態雷達巡航控制、車道追踪輔助、道路標誌輔助以及具有行人和騎士偵測功能的預防碰撞系統，並有智慧遠光燈和含轉向輔助的車道偏移警示、含後方交通警示的盲點偵測系統。
動力表現上，UX 250h 採用由 M20A-FXS 2.0 升Atkinson 直列四缸循環汽油引擎以及Hybrid 永磁電動馬達，以及 ECVT 無段變速箱、鎳氫電池組構成的油電系統，提供綜效輸出達 184ps的馬力，0-96km/h 加速表現約為 8.4 秒，可發揮平均市區 18.28 km/l (43 mpg)、高速 17.43 km/l (41 mpg)和 17.86 km/l (42 mpg) 的綜合油耗表現。在國內方面，和泰汽車規劃 UX 200 及 UX 250h 兩款動力選擇，其中UX 250h 僅有豪華版單一車型，建議售價為 149.9 萬元起。