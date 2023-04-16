以復古闡述未來 Lancia Pu+Ra HPE 概念車正式亮相

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Lancia 正式公開 Pu+Ra HPE 概念車，其將成為品牌未來新車的設計雛形。首先在車名方面，其 Pu+Ra 的意思是純粹和激進，而 HPE 則是 High Performance Electric 的縮寫。而在 1970 年代時，Lancia Beta 也曾使用相同的縮寫來表示 High Performance Estate 車型。在外觀上，Pu+Ra HPE 承襲了來自 Stratos、Beta 和 Flaminia 等知名車款的設計元素，車頭的三條式燈組將成為品牌最新的家族特徵，而相似的造型在輪圈、保桿兩側的燈組都可以看見。另外車頂、前艙蓋以及尾燈等圓形設計元素也都直接向 Stratos 致敬。車色部分原廠稱作 Progressive Green，代表本車可持續發展的概念，同時也是 Flaminia 的 Azzurro Vincennes 的現代化版本。
車內方面則呈現一種家的感覺，因此 Lancia找上義大利家具公司 Cassina 合作，整體鋪陳相當簡約，並選用 Cassina 開發的扶手椅、一張圓桌和圓形地毯，以及溫暖舒適的材質，如木材、羊毛和絨面皮革，幫助車內營造出傳統義大利家的氛圍。Pu+Ra HPE 還大量採用可持續材質，以符合本車的環保精神。例如座椅採用經過少量化學處理的天鵝絨混紡軟墊，而桌子則採用生物基醋酸纖維素製成，門飾板採用獨特的材料製成，將大理石灰塵廢料與回收織物相結合。
Lancia 遵循集團 Dare Forward 2030 願景，積極朝電動化的方向前進，在未來的 10 年策略計畫中，Lancia 將自 2024 年起，每隔 2 年推出 1 款電動化的新車，合計推出 3 款，2026 年後所新推出的車型僅有純電動車，2028 年起正式停止販售燃油車。