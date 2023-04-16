日本超夯的 MPV 之一 Nissan 宣布 Serena e-POWER 日本訂單超過 2 萬張

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Serena e-Power 頂規「Luxion」車型。根據 Nissan 原廠近日釋出的消息，目前全新一代 Serena e-Power 從今年 2 月開放接受訂單後，截至 4/12 已收穫超過 20,000 萬張新車訂單，其中有 15% 的消費者選擇新增的頂規「Luxion」車型，其中棱鏡白為最受歡迎的車色，其次則是鑽石黑，以及棱鏡白/超級黑的雙色組合。
第六代日規 Nissan Serena 車身尺碼來到 4,690 × 1,695 × 1,870 mm，軸距 2,870 mm，外觀方面除了採用新世代設計搭配 LED 照明光源，其尾門具備雙開啟式設計，以便於狹小空間取放物品，另外側滑門亦擁有感應式電動啟閉機能。內裝部分則導入雙 12.3 吋液晶螢幕，同時有數位顯示含觸控面板的空調介面，排檔方式也換上較為新潮的電子按鍵排檔，全車系有 7 人座或者 8 人座的選擇。
e-POWER 頂規編成的 ProPILOT 2.0 支援於特定條件下（高速公路環境、車速 40 km/h 以上等），讓駕駛者的雙手可長時間不介入方向盤，另外該車型也配置 ProPILOT Park 記憶停車（品牌首度搭載）、ProPILOT Remote Park 遙控停車，至於其餘編成則一律標配 ProPILOT。
動力上，e-POWER 部份其採用 1.4 升 Atkinson 三缸汽油引擎搭配電動馬達，僅有前驅型式，引擎最高輸出 98hp / 12.5kgm，馬達則為163hp / 32.1kgm，並支援 e-Pedal 單踏板操作邏輯，綜合油耗表現為 20.6 km/L。