又一款全新入門休旅 Hyundai Extra 預告即將登場

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Hyundai India 預告將推出全新入門休旅 ExtraHyundai 官方近日透過社群媒體預告，全新的 Extra 即將亮相，並透露其車款名稱以及外型造型輪廓。Extra 象徵了戶外、旅行和休閒之意，而官方也透過影片當中的海洋、山林、溯溪等場景來演繹其產品價值。從輪廓來看其具有相當小巧的車身，尺寸將介於 Casper 的 3,595mm 和 Venue的 3,995mm 之間。
根據印度當地媒體報導稱，Hyundai Exter 將與最近才改款的 Grand i10 Nios掀背車和 Aura 房車共享底盤架構，部分零組件也將與歐規 i10 和韓規 Casper 相關，結合稍長以及高離地的車身，提供更多的空間利用性。
動力系統部分有望搭載 1.2 升 Kappa 自然進氣引擎，最大馬力可以產生 82 匹的表現，另外也有機會搭載 1.0 升渦輪增壓汽油引擎，可發揮出 99 匹最大馬力，並提供手排或者自排變速箱，同時僅有前輪驅動的配置。
Hyundai Exter 預計將於 2023 下半年正式投產，隨後於印度市場推出，主要對手將鎖定 Citroën C3 及 Tata Punch 等入門跨界車款。隨著印度汽車市場蓬勃發展，目前已經成為全球各大車廠的必爭之地，而 Hyundai 目前在印度市場已有 Venue、Creta、Alcazar、Tucson 等 5 款休旅產品，而在 Extra 加入後將拓展其產品陣容，並有望再透過更加親民的價格，以及較傳統五門掀背車更靈活的空間運用性來吸引購車預算有限的消費者。