規劃三個等級 Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 預計最快 5 月開放接單

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南陽實業於今年 3 月透露將在今年第二季推出 Tucson L Turbo Hybrid。根據目前獲取的消息，Tucson L Turbo Hybrid 初期將規劃 GLT-A、GLT-B、GLT-C 三個車型等級，並將新增「閃電藍」的車色供選擇，內裝也會提供棕色的選項。其餘配備方面則將會比照現行汽油渦輪車型，同時將追加駕駛座電調附 2 組記憶功能、雙前座通風/加熱座椅、方向盤加熱等項目，在高規車型上則另有駕駛座迎賓功能、副駕駛電動調整、Bose 音響、360 度環景攝影輔助、BVM 盲區影像顯影等配備，不過整體詳細配備編成還有待官方公布。
動力上 Tucson L Turbo Hybrid 與現行 Santa Fe Turbo Hybrid 相同，採用 1.6 Turbo 引擎（180ps/27kgm）搭配電動馬達（60ps/26.9kgm）與第二代 6 速手自排變速系統，具備 230ps、35.7kgm 輸出性能。
現行 Tucson L 車系於 2021 年 12 月上市，一直是品牌目前的銷售主力車款，儘管受到國際原物料短缺以及成本不斷上漲的因素，於去年首度調整車系的入手價格，但仍受到不少消費者的青睞，累積的訂單也不算少數。相信在 Tucson L Turbo Hybrid 推出後能夠加強 Hyundai 在新能源市場的形象與影響力，不過更重要的是在車輛成本提高後，想必價格將成為影響買氣最重要的關鍵之一。