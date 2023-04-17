Volkswagen ID.7 量產版將現身 原廠提前曝光內裝設計 !

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Volkswagen 首次透露 ID.7 量產版內裝設計。而在發表的前夕，Volkswagen 又再度預告 ID.7 的內裝布局，其延續原概念車的設計鋪陳，整體延續 ID. 家族簡約且未來的設計理念，擁有 15 吋中央多媒體觸控螢幕，數位儀表則維持小面積呈現，駕駛前方配置三輻式多功能方向盤，檔把設置於後方，同時更享有電熱通風椅、加熱方向盤以及智能語音控制功能。另外新車還將配有貫穿式 LED 環艙照明、Harman Kardon 音響系統。
外型上，Volkswagen ID.7 目前官方公布的照片悉數都被鮮豔的迷彩圖裝層層包裹，車身側面則採用優雅的斜背設計以及隱藏式門把，看上去極具簡潔且有未來感，流線的造型以創造 0.228Cd 優異的空氣力學，而根據家族化設計來看，前、後方將採用貫穿式頭燈組，長寬高分別為 4,940 x 1,860 x 1,530mm，軸距為 2,970mm。
動力續航表現上，目前還有待官方正式公布，不過其採用 MEB 電動模組化底盤打造，有望延續其它 ID 車款的配置，提供單馬達和雙馬達兩款輸出版本，據原廠稱經過 WLTP 測試下續航里程可達 700 公里。Volkswagen ID.7 將率先於中國大陸量產，後續也將進軍歐洲、北美等市場，初期預計由一汽-大眾和上汽大眾國產，而歐規車型則會在德國 Emden 工廠量產。