零四加速 8.1 秒不夠看 ? Ford 推出 Mustang Super Cobra Jet 1800 EV 目標再打

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Ford 近日推出 Mustang Cobra Jet 1800 EV，目標將打破 0-400m 加速紀錄。Mustang Super Cobra Jet 1800 EV 是由 Ford Performance 聯合 MLe Racecars、AEM-EV、Watson Engineering 和 Cascadia Motion 共同開發，同樣基於 1400 車型升級而來，並非以現行最新的第七代 Mustang 打造，這次原廠工程師升級了最新的雙 DS-250-115 電動馬達，搭配四組 PN-250-DZR 逆變器，同時還升級了電池系統以及變速箱，並針對車體進行了大幅度的輕量化，據悉減輕了至少 100 磅以上的車重。
目前 Ford 官方並未透露 Mustang Super Cobra Jet 1800 EV詳細的動力資訊，不過根據 Mustang Cobra Jet 1400 的命名原則其預計其將擁有超過 1800匹馬力的最大輸出。Ford Performance Motorsports 性能部門總監 Mark Rushbrook 表示，Mustang Super Cobra Jet 1800 主要用意是要向世人展示 Ford 打造性能電動車的實力，而直線加速仍然是 Ford 在產品和技術開發方面相當重要的試驗場地，很高興要再度挑戰 0-400公尺的加速紀錄，並向消費者展示 Ford 對於未來電能趨勢技術的機會。
Ford 官方預計在今年底前進行賽道測試，除了挑戰全球電動車 0-400公尺的最速記錄，也將嘗試刷新 0-60mph 的加速表現。
Ford 近年開始積極在北美與歐洲市場推展電動化，目前已陸續在北美、歐洲及中國大陸市場等地推出 Mach-E、F-150 Lightning、Explorer EV等量產電動車，預計將在年底達成全球 60 萬輛電動車的產能目標。