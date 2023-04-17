尚麒汽車 Kia 新莊展示中心　正式開幕

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眾貴賓齊聚尚麒新莊 Kia 展示中心開幕誌慶這次尚麒新莊 Kia 展示中心的開幕，不僅僅是一個全新展示中心啟用，也代表了尚麒汽車取得 Kia 臺灣總代理森那美的授權，在溪北部的經銷權。尚麒新莊 Kia 展示中心採用 Kia 2.0 Store 的概念設計，以沉浸式的商務艙體驗為主體，讓不論是前來賞車或是保養的消費者都享有最尊貴的體驗，更引進北臺灣首部 AI 手沖咖啡機，用最新科技給顧客更新穎的消費體驗。
舒適的休憩區與吧檯區
北臺灣首部 AI 手沖咖啡機同時，尚麒新莊 Kia 展示中心也與臺灣最大韓食集團「豆府集團」異業結盟，除了在展間提供涓豆腐開發的韓式小點與餐期的熱食，豆府集團董事長吳柏勳也表示，未來只要是尚麒汽車的客戶，至全臺豆府集團旗下的 65 間店面消費，也享有特別的優惠。這次尚麒汽車與豆府集團強強聯手，一定能夠為消費者帶來更有層次的消費體驗。
豆府集團董事長吳柏勳表示，未來只要是尚麒汽車的客戶，至全臺豆府集團旗下的 65 間店面消費，也享有特別的優惠。尚麒汽車「汽車事業營運規劃處」蘇嘉明處長表示，近年來 Kia 汽車在全球銷量大增，躋身全球車廠前列，未來五年更有高達 10 輛以上的 EV 電動車將要發表。而臺灣市場也不落人後，預計若供貨穩定，今年可銷售破萬台。尚麒新莊 Kia 展示中心也同步展出了三部車，分別是話題度破表的 EV6 與，市場熱賣的 Carnival 與 Sportage，想必 Kia 能夠在臺灣市場達到更好的銷售成績。
尚麒新莊 Kia 展示中心同步展出了三部車，分別是話題度破表的 EV6 與，市場熱賣的 Carnival 與 Sportage