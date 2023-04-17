讚揚創辦人出身之地　Rolls-Royce 推出獨一無二的 Manchester Ghost

我是廣告 請繼續往下閱讀
Rolls-Royce Manchester Ghost 歷時兩年設計而成，其靈感來自曼徹斯特著名的蜜蜂，向工業革命先驅致意。首先在 C 柱上可見到相當顯眼的蜜蜂圖案，典雅的銀色烤漆搭配淡藍色 Couchline，輪圈以及煞車卡鉗亦同樣用藍色作為點綴。
內裝方面採用多種定制元素，彰顯這座城市的悠久歷史。Illuminated Fascia 面板描繪出了曼徹斯特的浪漫星空，其中最大的亮點代表兩位創始人在 20 世紀初首次相遇的米德蘭酒店 (Midland Hotel)。該城市的地標性位置亦被刺繡到後座中心，展現出 Bespoke 客製化部門無與倫比的能力。
動力部分，Rolls-Royce Ghost 搭載 6.75L 雙渦輪增壓 V12 汽油引擎，提供 563hp/5,000rpm 最大馬力、850Nm/1,600rpm 最大扭力，0-100km/h 加速 4.8 秒。底盤與車體方面，第二代 Ghost 採用 100% 鋁製車體架構，達到 50:50 前後重量分配，抗扭程度達到 40,000Nm/deg，懸吊系統採用 Planar 平面式設計，前軸為雙 A 臂，後軸為五連桿結構，也配備支援自動水平調整機能的主動式氣壓懸吊系統及全輪轉向系統，達成原廠稱為 Magic Carpet Ride 的魔毯般行路感受。
Rolls-Royce 最早由英國貴族公子 Charles Rolls 以及汽車工程師 Henry Royce 於 1906 年聯手創立，在同年就推出了 40/50，由於公司展示車 （底盤編號 60551，牌號為AX 201） 採用亮銀的優雅烤漆，使它擁有廣為人知的稱號 - Silver Ghost。該車在一場 2.4 萬公里長距測試中，憑著頂尖的造車工藝以及絲綢般運轉的直六引擎順利到達終點且無重大機械故障，一夕間打響了在全球富豪圈裡的名號，甚至還獲得了 “The best car in the world” 的美名，自此成為全球富豪圈中身分地位的象徵。
國內方面，Rolls-Royce 由總代理盛惟引進，目前共有 Ghost、Cullinan 以及旗艦車款 Phantom 還在市販售。
Charles Rolls (左) 主要出錢，擔任投資者的腳色；而 Henry Royce (右) 則是負責研發並製造汽車。