面對 F1 賽季「有史以來最糟糕」的開局　法拉利車隊仍樂觀以對

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法拉利車隊本賽季開季表現不佳然而，儘管成績不盡如人意，法拉利車隊對自己在 2023 年賽季的發展仍然保持樂觀。雖然兩名車手與車隊主席 Frédéric Vasseur 的說詞可能都是「官方說法」，而且 Charles Leclerc 在澳洲站首圈發生碰撞後，車輛失控滑入沙石中，從 Team Radio 的對話中，明顯能夠感受到他的失落。如果他默默地對車隊前景抱持著悲觀的看法，也不是不能理解，而 Frédéric Vasseur 可能也不想在他的甫上任就破壞車隊士氣或令法拉利車隊高層對他失望，因此他可能會表現出更加樂觀的態度。
從 Charles Leclerc 的 Team Radio 對話中，不難感受到他的失落同時，對於 Frédéric Vasseur 宣稱巴林（磨損嚴重的柏油路面）、沙特阿拉伯（以直線性能為主）和澳大利亞（受紅旗干擾）這三場分站的賽道都有缺失，不利於車隊發揮。他說：「要知道，這三場比賽不能所有比賽。」他還補充說道，高速的巴庫街道賽道也不是標準的賽道場地，所以即使經過四場比賽，賽季結束後鹿死誰手還無法斷定，必須等到回到更正規的場地賽道上，才能看出各車隊的完整實力發揮。
法拉利車隊主席 Frédéric Vasseur 對 2023 賽季仍保持樂觀然而，這個說法間接表示，法拉利車隊要放棄四個分站，這相當於放棄了近四分之一的賽季，加上法拉利車隊去年強而有力的開賽，在這四站中的其中兩站拿下分站冠軍，如果 Charles Leclerc 的引擎沒有出現問題，法拉利還可能能在去年的亞塞拜然站贏得第三場分站冠軍。而相較於法拉利，Red Bull 在這段時間的明顯的證明 RB-19 可以適應各種賽道狀況，但法拉利 SF-23 基於下壓力為主的車輛設計概念，卻無法發揮其實力。
Red Bull 的賽車 RB-19 在各種賽道狀況下都表現良好，但法拉利的 SF-23 卻無法發揮其實力。回顧上一站的澳洲大獎賽，本應該可以為 Frédéric Vasseur 的樂觀背書，更為狹窄的賽道應該比上一站更適合法拉利車隊，但是，排位賽結果依然令人失望，Carlos Sainz 排在第五為，而 Charles Leclerc 更需要在第七位發車。來到週日的正賽，Charles Leclerc 在首圈的第一個 Sector（賽段）就被淘汰了，而 Carlos Sainz 雖然在受到紅旗影響，被迫採取損害控制的狀況下，跑出不錯的比賽節奏—與 Lewis Hamilton 和 Fernando Alonso 相當，每圈的差距不到 0.2 秒，而且比 Lance Stroll 表現的更好，但最後也因在一號彎中擦撞到 Fernando Alonso 而被判罰五秒，並受到紅旗影響，最終只能以第 12 名作收。
Carlos Sainz 澳洲站表現不差，但因與 Fernando Alonso 擦撞而被判罰五秒，並受到紅旗影響，最終只能以第 12 名作收作為長期以來的紅軍車迷與 Charles Leclerc 粉絲的編輯我，對於這樣的「官方說法」抱持著一半一半的態度，畢竟去年強勁的開賽確實讓紅軍車迷燃起一股希望。而亞塞拜然站，不少車隊都表示將會為今年的賽車帶來升級的套件，也希望月底的亞塞拜然站上，法拉利車隊能夠有所表現，在成績上取得突破。
紅軍是否能在月底的亞塞拜然站交出好成績？值得令人期待