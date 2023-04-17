把勒芒賽車停在桌上！　Lego® 與 Peugeot Sport 合作推出 Peugeot 9X8 樂高模型！

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Lego® 與 Peugeot Sport 合作推出 Peugeot 9X8 1:10 的樂高模型2019 年，Peugeot宣布重返世界耐力錦標賽和 24 小時勒芒賽的新 Hypercar 組別，推出了全新的工廠賽車 9X8 作為 905 和 908 的繼承人，配備了油電混動系統，最大綜效馬力為 939hp。當然，這輛車不能合法開上到路，但現在有一個可以開上你的書桌的版本，讓你也擁有這款勒芒賽車。這款 Peugeot 9X8 24h Le Mans 樂高模型是原始賽車的 1:10 縮小版，精確地複製的賽車上搭載的混合動力系統和七速變速器、全功能懸掛系統和V6引擎，更有些外部零件會在黑暗中發光。
Peugeot 9X8 24h Le Mans 樂高模型是原始賽車的 1:10 縮小版，精確地複製的賽車上搭載的混合動力系統和七速變速器、全功能懸掛系統和V6引擎，更有些外部零件會在黑暗中發光。這款 Lego® Technic 系列推出的賽車模型包含高達 1,775 個零組件，高度超過 5 英寸（13 公分），寬度 9 英寸（22公分），長度 19.5 英寸（50 公分），雖然 199.99 美元的售價為並不便宜，但與實際賽車相比，它可是便宜了幾百倍。Peugeot Sport 技術總監 Olivier Jansonnie 透露，這款樂高模型的開發過程比 Peugeot 9X8 的發表還早了五個月，花了一年的時間和設計團隊共同開發這個項目，直接將 9X8 的技術細節化為 Lego® Technic 模型，創造出一個盡可能真实的模型非常重要。
款 Lego® Technic 系列推出的賽車模型包含高達 1,775 個零組件，高度超過 5 英寸（13 公分），寬度 9 英寸（22公分），長度 19.5 英寸（50 公分）。上個月，在葡萄牙舉行的 FiA 世界耐力錦標賽比賽期間，這款 Lego Technic 賽車首次亮相，真實的賽車也在參與了這場比賽，這是 Peugeot 準備於今年 6 月 10 日至 11 日回歸勒芒 24 小時耐力賽計畫中的一部分。這個樂高模型將於今年 5 月 1 日起可以通過 Lego® 商店和 Peugeot 官網訂購。想要擁有這款勒芒賽車的讀者們，記得繼續關注 Lego® 與 Peugeot 的官網哦！
今年 5 月 1 日起可以通過 Lego® 商店和 Peugeot 官網訂購，售價為199.99美元。