史上最強 7 系列 BMW i7 M70 xDrive 登場

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現行代號 G70 7 Series/ i7 在亮相將進一年的時間終於推出車系最頂級的 i7 M70 xDrive 車型。i7 M70 xDrive 在外型上承襲了 M760e xDrive 的造型，選用 M 款車型專屬的設計元素，包含 M 款後視鏡、M 款雙腎形進氣格柵以及前葉子板上的 M 徽飾，同時原廠也開放雙色車身選配，彰顯其旗艦性能的地位。
底盤方面自然受到 M 部門調校，配備主動式雙軸氣壓懸吊、電子控制阻尼和自動水平調整功能，結合主動轉向和主動側傾穩定讓車輛保有強大的穩定性。而在卡鉗方面也升級藍色 M-Sport前四活塞、後單浮動卡鉗，並標準配備 21 吋 M 款輕量化輪圈，不過官方亦提供高性能輪胎，不過尺寸則需降級至 20 吋的選擇。
動力配置上，i7 M70 xDrive配備了 BMW 最強大的電動馬達，原廠工程師將後軸的電動馬達功率密度比 xDrive60提升了 25.5% ，同時將馬達當中的勵磁繞組的數量從三組增加到六組，使得後馬達輸出達 483 匹，結合前方可輸出 255 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 650 匹之譜。在運動模式當中，i7 M70 xDrive 可發揮 103.4 公斤米的扭力，若選擇 M Sport Boost 或 M Launch Control 模式則增強至112.1 公斤米，拖動 2,689 公斤的車重最少能夠在 3.5 秒內從靜止加速到每小時 96 公里，成為品牌目前最快的純電動車款，最高時速則限制為每小時 250 公里。
電池容量方面維持與 i7 xDrive60 相同的 101.7 kWi，根據目前 BMW 官方提交美國環保署的測試程序標準，其純電續航里程可達 472 公里左右，與 i7 xDrive60 的 509 公里表現相差不大。充電表現上，具備 11kW的交流充電和 195kW的直流快速充電，最短可在 34 分鐘內將電量從 10% 充至 80%。另外在低電量時，車主亦可選擇 Max Range 模式，此時車輛最高時速將限制在 90km/h，並且將關閉恆溫空調、加熱/冷卻座椅和加熱方向盤等功能。