品牌首款跨界跑旅 smart #3 正式亮相

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smart #3 將率先於中國大陸推出，並規劃 2024 年於歐洲市場販售。smart #3 其產品定位將比 #1 高，根其車身尺寸長寬高分別為4,400mm x 1,844mm x 1,556mm，軸距為 2,785mm。在外觀設計部分擁有與 #1 相似的家族化造型，並結合更加流線的車頂造型，營造出類轎跑的運動風格。這次 smart也將同步推出高性能 BRABUS車型，導入更多的燻黑色元素並加入進氣孔造型來添增運動氣息。輪圈方面，標準車型搭載 19 吋鋁圈，配胎尺寸為 245/45 R19，而 BRABUS車型則將升級至 20 吋輪圈，輪胎尺碼為 245/40 R20。
車內部分承襲品牌家族化設計，採用 T 字中控台佈局並配備包含 12.8 吋多媒體訊息娛樂系統、9.2 吋數位儀錶板和 10 吋抬頭顯示器等，並且支援 OTA 線上更新，全車有 75% 的 ECU 電子控制單元都可以進行遠端升級，同時也內建可定製的氣氛燈與操作介面，並首次搭載全新 Avatar 語音精靈助手獵豹，具有 40 個形象動作和 6 個專屬動作。座椅部分高階車型座椅採用真皮材質包覆，前排座椅具備 6 向電動調整、4 向電動腰靠調整，提供雙區恆溫空調、通風/加熱座椅等功能，高階車型還加入 1.6 平公尺全景天窗、Beats 音響系統、智慧香氛系統、手機無線充電板、腳踢式電動尾門、3.3kW 反向充電等。
ADAS 智慧輔助駕駛系統包含智慧停車輔助、主動式巡航控制、領航輔助、車道維持輔助、緊急剎車等安全輔助功能。動力部分，陸規標準車型搭載單顆電動馬達，最大功率為 200kW，BRABUS 車型則將會採用雙電動馬達系統，最大功率為 315kW。全車系統一配置容量為 66kWh 的鋰電池組，續航里程根據配置不同，具備 500、510 和 540 公里不同的表現。smart #3 未來將在歐洲及中國大陸市場販售，與 #1 共同擴張在全球市場的競爭力。