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澳洲研究顯示，搭載日行燈可減少 8.8％ 的事故發生

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

根據澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）意外事故研究中心進行的一項研究顯示，搭載日行燈（DRL）的車輛在避免以可見度為主因的事故方面，成功率比沒有搭載 DRL 的車輛要高，尤其在黎明或黃昏時最為顯著。

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這項研究被刊載在《安全研究期刊》（Journal of Safety Research）上，研究數據以澳洲新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）、昆士蘭州（Queensland）和西澳州（Western Australia）警方數據作為研究來源，詳細評估 DRL 在降低非夜間、可見度為主因的雙車輛或多車輛事故風險的程度。研究所使用的數據是從 2010 年至 2017 年之間警方的事故數據報告（於 2023 年 2 月 8 日在網上發布），車輛資訊則是分別取得，包括 VIN（車輛識別號碼），使研究人員得以確認車輛正確規格數據，並確定哪些車輛配備有 DRL，並排除 DRL 作為選配的車輛。

研究顯示，搭載日行燈（DRL）可減少 8.8％ 的事故發生
該研究指出，DRL 有效降低事故風險，降低幅度達到了 8.8%，在較高速路段和黎明或黃昏時比可見度佳的白天使用效果更好。在白天行駛的情況下，車輛裝有 DRL 與否的碰撞機率減少 7.6％，而在黎明或傍晚時，碰撞機率降低 20.3％。整體而言，DRL 的裝備與碰撞機率在統計學分析的角度下有著明顯的相關，平均約降低了 8.8％，而與具備 DRL 與否相關的最大碰撞機率估計約為 23.8％，這是在車速或速限高於 47 英里/小時（75 公里/小時）的黎明或傍晚發生的碰撞事故中所分析出的數據。

研究結論表示，這些結果明確證明 DRL 應該被視為所有新車的標配。但是，研究人員指出，平均而言，潛在降低事故的幅度可能比目前一些主流、最新的車輛安全技術的效果要來得小。此外，由於最新數據超過五年，可能還存在時間性的問題。DRL 已經在許多地方被列為法定標配，我國也分別在 2017 與 2018 年起規定機車與汽車必須具備日行燈或啟動後自動開啟頭燈的功能，否則不得領牌，並具備相關安裝規則。而在日本、新加坡與東南亞等地更是強制規定機車啟動後，頭燈即應自動或手動開啟，並需要可達晝行燈功能之效果。

臺灣現行對日行燈的法規為：汽車晝行燈（daytime running lamp；DRL）燈具照明面外緣距車身（不包括後視鏡）外緣應在 40 公分以內，燈具照明面內側間隔應 60 公分以上。燈具照明面外緣距車身（不包括後視鏡）外緣應在 40 公分以內，燈具照明面內側間隔應為 60 公分以上（但車寬在 130 公分以下者，則其間隔應在 40 公分以上）；上緣應在 1.5 公尺以下，下緣應在 0.25 公尺以上。顏色應為白色或淡黃色，左右對稱裝設。利用近光燈以光度切換達成者，同近光燈之規定，但使用遠光燈以光度切換達成者，燈具基準中心距地高在空車狀態時，應在 0.9 公尺以下。

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