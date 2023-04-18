澳洲研究顯示，搭載日行燈可減少 8.8％ 的事故發生

我是廣告 請繼續往下閱讀
研究顯示，搭載日行燈（DRL）可減少 8.8％ 的事故發生該研究指出，DRL 有效降低事故風險，降低幅度達到了 8.8%，在較高速路段和黎明或黃昏時比可見度佳的白天使用效果更好。在白天行駛的情況下，車輛裝有 DRL 與否的碰撞機率減少 7.6％，而在黎明或傍晚時，碰撞機率降低 20.3％。整體而言，DRL 的裝備與碰撞機率在統計學分析的角度下有著明顯的相關，平均約降低了 8.8％，而與具備 DRL 與否相關的最大碰撞機率估計約為 23.8％，這是在車速或速限高於 47 英里/小時（75 公里/小時）的黎明或傍晚發生的碰撞事故中所分析出的數據。
研究結論表示，這些結果明確證明 DRL 應該被視為所有新車的標配。但是，研究人員指出，平均而言，潛在降低事故的幅度可能比目前一些主流、最新的車輛安全技術的效果要來得小。此外，由於最新數據超過五年，可能還存在時間性的問題。DRL 已經在許多地方被列為法定標配，我國也分別在 2017 與 2018 年起規定機車與汽車必須具備日行燈或啟動後自動開啟頭燈的功能，否則不得領牌，並具備相關安裝規則。而在日本、新加坡與東南亞等地更是強制規定機車啟動後，頭燈即應自動或手動開啟，並需要可達晝行燈功能之效果。
臺灣現行對日行燈的法規為：汽車晝行燈（daytime running lamp；DRL）燈具照明面外緣距車身（不包括後視鏡）外緣應在 40 公分以內，燈具照明面內側間隔應 60 公分以上。燈具照明面外緣距車身（不包括後視鏡）外緣應在 40 公分以內，燈具照明面內側間隔應為 60 公分以上（但車寬在 130 公分以下者，則其間隔應在 40 公分以上）；上緣應在 1.5 公尺以下，下緣應在 0.25 公尺以上。顏色應為白色或淡黃色，左右對稱裝設。利用近光燈以光度切換達成者，同近光燈之規定，但使用遠光燈以光度切換達成者，燈具基準中心距地高在空車狀態時，應在 0.9 公尺以下。