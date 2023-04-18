中國旅客赴韓遊惡意浪費水電 倒楣屋主收爛攤

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當他們稍後發現原來是在郊區，覺得真是太不方便，改口要取消預訂，不過屋主拒絕了，因這系統早已確認而且租賃方已全額付清，對於屋主的堅持，當下這對旅客似乎是並無二話。
隨後這兩人向屋主確認，下訂的民宿裡沒有安裝監視器後依約入住，但他們對屋主仍餘怒未熄，決定藉由打開屋內所有的自來水、燈具、家電與瓦斯，展開全面性的報復。
他們入住的25天期間，旅遊的足跡遍及韓國各地，大概每隔3至4天回到這棟民宿裡，每次停留的時間不超過5分鐘，總計25天之內他們來此只有5次。
這對旅客結束租賃後，屋主並未發現任何異狀，直到天然氣公司告知瓦斯的用量大增，接著又發現過去25天，自來水的流量高於平時5倍。
屋主說：「他們5天用了120公噸的自來水。」這是指奧客下訂25天，實際只有5天曾來此，產生的水費與天然氣帳單分別是116美元和730美元。
不僅水、電和瓦斯公司出帳的金額令人咋舌，外加其他費用728美元，以致倒楣屋主共透支逾1570美元，招租方向Airbnb的客服尋求協助，但對方說責任不在他們，並說這是房東和房客之間的糾紛。
消息曝光後，這對中國奧客的行徑引來各方罵聲不絕，並相繼於網路留言板指責他們：「這壞道也只有你倆能幹出來，不得不佩服，回中國你們也不是什麼好東西」、「丟人丟到國外」、「到底有多壞？」
但人海茫茫尋不著早已遠走高飛離開韓國的奧客，1570美元的款項，這個屋主只得自己認賠。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120418