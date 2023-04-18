新臺幣 369 萬元起　第三代小改款 Porsche Cayenne 正式登場

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外觀方面，小改款 Porsche Cayenne 保留了熟悉的輪廓，車頭葉子鈑以及保險桿經過重新設計，新的引擎蓋彰顯了車輛的寬度，新開發的矩陣式頭燈每組以 16,384 顆可單獨控制的微型 LED 組成，打開遠光燈照射距離最遠可達到 600 公尺，車尾具有三維設計的尾燈，全新後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔，另外也提供 20、21 和 22 吋的輪圈尺寸。Cayenne Coupé 另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達 33kg。
在內裝方面，全新 Porsche Cayenne 導入保時捷駕駛者體驗設計概念（Porsche Driver Experience）」，中控台配備 12.3 吋保時捷通訊管理系統 (PCM)，標準配備線上導航和多媒體服務，同時在這次改款當中更首度提供副駕前方 10.9 吋螢幕，其螢幕表面經過特殊的處理，從駕駛座位置無法查看副駕駛側顯示屏的內容，意味著副駕乘客使用串流媒體觀看影片時也不會干擾到駕駛者。車主可以透過多種方式將手機與車輛配對，除了前排的 USB-C 插口，還可掃描 PCM 上顯示的 QR CODE 直接連結 Apple CarPlay 以及大量應用程式。此外透過 Siri 語音助手也可操作車輛功能。
全新的多功能運動型方向盤則源自 911車系來強化運動風格。駕駛模式切換旋鈕位於方向盤上，可切換 Normal（標準），Offroad（越野），Sport（運動）和Sport Plus（運動升級）模式。同時新樣式的引擎啟動按鈕依然位於方向盤左側，而在方向盤右側，則可以看到排檔桿移動至中控台上進行操作，以騰出中央鞍座更多的空間。
動力方面，入門 Cayenne 車型搭載 3.0 升渦輪增壓 V6，擁有 353PS/500Nm 最大性能輸出；Cayenne E-Hybrid 則結合上新型電動馬達，綜合輸出功率達 470PS，再配合上 25.9kWh 電池組，實現長達 90 公里 (WLTP) 的純電動續航里程，新型 11 kW 車載充電系統現在可以將適當電源的充電時間縮短到不到兩個半小時；Cayenne S 則從原先的 V6 改為 4.0 升雙渦輪 V8 引擎，具備 474PS/600 Nm 最大輸出，靜止加速到 100km/h 可在 4.7 秒內完成，最高時速為 273km/h；而旗艦的 Turbo GT 則將性能提升至 659PS，零百加速縮短至 3.3 秒，最高時速為 305 km/h。
標準懸吊系統搭載含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的鋼製彈簧，全新的減震筒採用雙閥門技術，使彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，在所有駕駛情況下都能有最佳性能表現。尤其是低速的舒適性、過彎時的操控性，以及車輛俯仰和側傾的支撐性都有明顯提升。藉由選配具雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，還能更進一步提升駕駛體驗，無論是相較於標準懸吊系統或前代車型，全新主動式氣壓懸吊藉著較軟的懸吊特性強化駕駛體驗，增進車輛穩定性，並讓公路與越野的操控更簡單。同時該系統還增進操駕精準度與性能表現，減低車輛在各種動態駕駛情境中的車身位移，也讓 Normal、Sport、Sport Plus 等駕駛模式之間的差異更顯著。
Cayenne 的誕生對 Porsche 可說是相當重要，不僅僅救回公司所陷入的財務危機，更開創了一個全新的產品方向。以往在街上相當稀有的跑車品牌，現在成為市占率最優秀的豪華品牌之一，雖然許多同級競爭對手都紛紛爭先恐後地推出休旅車款，不過 Cayenne 所豎立了的崇高地位已經難以被其他品牌超越。Porsche Cayenne 在台灣蟬聯最受青睞的車型，2022 年交車數達到1,995部，較去年成長 44%，銷售成績十分亮眼。