Opel 臺灣總代理歐吉汽車正式發表新車 Grandland

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，小改款 Grandland 導入 Opel Vizor 家族視覺風格，使用「大膽純淨」（Bold & Pure）的設計概念，將頭燈與水箱罩相連，保險桿用上亮黑色與銀色點綴細節，頭燈導入品牌旗下最新科技，左右共 168 顆 LED 模組的 IntelliLux LED® Pixel Light 矩陣式燈具，車側輪拱自小改款前採用塑料原色呈現改為車身同色烤漆，車尾將車型字樣由原先的左側移至行李廂蓋中央。
內裝方面，小改款 Grandland 導入 Opel Pure Panel 虛擬座艙，以 12 吋數位儀表板搭配 10 吋中控台觸控螢幕，內建 Multimedia Navi Pro 車載系統，高階車型具有 AGR 背脊健康座椅設計、雙前座電熱椅、雙前座電調座椅等，配備 Highway Integration Assist 高速公路整合輔助系統、手機無線充電、360 度環景輔助等，而線傳式排檔、駕駛模式切換及 Keyless Open & Start等機能等都是全車系標配。
動力配置方面，Opel 這次導入的 Grandland 為 1.2 升 Pure Tech 直列三缸汽油渦輪增壓引擎，可提供最大 130hp 的馬力及產生 23.5kgm 的扭力，驅動方式為前輪驅動，搭配 ATNGB 8 速手自排變速箱。這顆 1.2 升 Pure Tech 直列三缸汽油渦輪增壓引擎是以 PSA 集團 EMP2 模組化平台打造，曾在 2015-2018 連續四年獲得「國際引擎大獎」。
國內市場目前Opel 由總代理歐吉汽車導入，董事長也透露，6 月將在有一台Hatchback 車型登台。不過與 Grandland 採用相同平台的 Citroën C5 Aircross 及 Peugeot 3008 均由總代理寶嘉聯合正式引進販售，本站日前試駕小改款 3008 1.5 BlueHDI Allure 的試駕報導。