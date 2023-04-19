梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播 男主角身分曝光
有「國光女神」之稱的藝人梁云菲昨（18）日突然在IG上傳全黑圖，承認私密影片遭到外流，坦言心情既難受又害怕、很想逃避，男友心情更是不好受：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，我不知道為什麼會外流。」不過事情就是發生了，她還是打起精神勇敢面對，並會同步採取法律途徑，也鄭重呼籲網友們：「拜託不要散播影片。」而影片中的男主角身分也曝光了，據傳是名已婚富二代。
記者郭佩蓉/綜合報導
梁云菲在IG發文，崩潰表示：「我真的很想逃避這一切，原本也不想多做什麼回應，我真的很害怕。」但事情已經發生，她也只能告訴自己必須勇敢跟面對，「因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受」。
梁云菲坦言影片是好幾年前的事情，她不知道為什麼會外流：「現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。這是我目前用盡全力，所能打出的字句了。」最後，她也透露將會同步採取法律途徑，再次呼籲網友們：「請勿再傳播。」不過她之後又將這些文字刪除。
根據《鏡週刊》報導，據片中男主角友人透露，該名男子是住國外的ABC，目前已婚，是家族企業富二代，在今年過年時還有返台過節，異性緣相當好，身邊的「友人」頗多，且影片拍攝時間並非梁云菲所說的「好幾年前」。