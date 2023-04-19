梁云菲私密片外流「前後任男友」發聲！金剛爆粗口：別啥都扯到我
藝人梁云菲昨（18）日在IG承認私密片遭外流，坦言心情既難受又害怕，現任男友的心情更是不好受。對此，她的前後任男友也相繼透過IG限時動態發聲了，其中前男友金剛更是忍不住爆粗口：「XXX啊，不是我！自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我。」
記者郭佩蓉/綜合報導
梁云菲曾與金剛交往，對於女方私密片遭外流一事，金剛今（19）日凌晨也在IG限時澄清：「不是我！不是我！不是我！聽清楚，被跟比是不一樣的。」接著他更忍不住爆粗口、曬出比中指的照片表示：「XXX啊，自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」
而梁云菲圈外男友也將大頭貼改成全黑圖，在IG限時動態表示：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難。」似乎暗指女友過去的私密片被外流一事。至於梁云菲則在IG發文：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。」坦言影片是好幾年前的事情，不知為何會外流，雖然害怕、想逃避，但她仍打起精神處理，也透露將同步採取法律途徑，呼籲網友們：「請勿再傳播。」不過她後來又將貼文刪除。