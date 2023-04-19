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梁云菲私密片外流「前後任男友」發聲！金剛爆粗口：別啥都扯到我

▲金剛（左）曾與梁云菲（右）有過一段情，梁云菲18日認了私密片被外流，對此，金剛也在IG限時澄清「不是我」。（圖／翻攝自梁云菲臉書）
▲金剛（左）曾與梁云菲（右）有過一段情，梁云菲18日認了私密片被外流，對此，金剛也在IG限時澄清「不是我」。（圖／翻攝自梁云菲臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人梁云菲昨（18）日在IG承認私密片遭外流，坦言心情既難受又害怕，現任男友的心情更是不好受。對此，她的前後任男友也相繼透過IG限時動態發聲了，其中前男友金剛更是忍不住爆粗口：「XXX啊，不是我！自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我。」

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▲金剛（左）跟梁云菲的婚宴，可能以泳裝亮相。（圖／翻攝梁云菲IG）
▲金剛（左）過去曾和梁云菲（右）交往。（圖／翻攝梁云菲IG）
▲梁云菲行事作風瀟灑。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲擁有精緻五官、火辣身材。（圖／梁云菲IG）
梁云菲曾與金剛交往，對於女方私密片遭外流一事，金剛今（19）日凌晨也在IG限時澄清：「不是我！不是我！不是我！聽清楚，被跟比是不一樣的。」接著他更忍不住爆粗口、曬出比中指的照片表示：「XXX啊，自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

▲對於前女友梁云菲私密片外流，金剛也在IG限時澄清。（圖／翻攝自金剛IG）
▲對於前女友梁云菲私密片外流，金剛也在IG限時澄清。（圖／翻攝自金剛IG）
▲梁云菲圈外男友將大頭貼改成全黑圖，在IG限時動態表示：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難」。（圖／翻攝梁云菲男友IG）
▲梁云菲圈外男友將大頭貼改成全黑圖，在IG限時動態表示：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難」。（圖／翻攝梁云菲男友IG）
而梁云菲圈外男友也將大頭貼改成全黑圖，在IG限時動態表示：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難。」似乎暗指女友過去的私密片被外流一事。至於梁云菲則在IG發文：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。」坦言影片是好幾年前的事情，不知為何會外流，雖然害怕、想逃避，但她仍打起精神處理，也透露將同步採取法律途徑，呼籲網友們：「請勿再傳播。」不過她後來又將貼文刪除。

▲梁云菲18日在IG發文，認了私密片遭外流。（圖／翻攝自梁云菲IG）
▲梁云菲18日在IG發文，認了私密片遭外流。（圖／翻攝自梁云菲IG）

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