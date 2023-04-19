梁云菲私密片外流！專家教4步驟自保　找政府幫下架影片

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若不幸遇到私密影像外流，衛福部性影像集中處理中心傳授以下4大對應步驟，保持鎮定、保存證據、調高社群隱私與尋求協助。
1.保持鎮定：請記得保持鎮定，不要因為受到對方威脅、恐嚇而刪除任何證據資料，或答應對方任何條件。
2.保存證據：儲存外流網址、截圖頁面、保存關鍵對話。盡量保存到完整的發布者帳號及ID、發布時間及日期、被散布的影像內容、關鍵對話、網址及平台資訊等，資料保存越完整，才能讓後續協助更為順利。
3.調高社群隱私設定：為避免受到後續加害者及莫名網友騷擾、威脅，記得同步調高社群或通訊軟體帳號隱私設定，確保自身隱私與資訊安全，並提供Facebook、Instagram、Line隱私設定步驟教學。
4.尋求協助：遇到遭散布性私密影像的事件時，可能會感到焦慮、難過或憤怒，記得尋求信任的親朋好友及相關單位，訴說目前面臨的情況，讓大家給予你多一點的保護與協助。
衛福部曾分析去年1到7月「成人性私密影像案件」數據，發現散布私密影片者有高達68%是「不確定」關係的不明人士，其次是「伴侶」包括現任和前任，而且61%被害者不敢報警，讓加害者恣意妄為。而去年1月到7月間，共有150名被害人向衛福部「私ME」求助，私密影像被四處散播至高達821個網址，被害人性別74%是女性、22%是男性，年齡以19歲到25歲最多。
此外，根據《刑法》第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者亦同。