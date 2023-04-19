梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

梁云菲追愛主動派！見面2次約進房　醉後遭富二代偷拍崩潰

▲梁云菲身材火辣，對感情直球出擊，因此情史相當豐富。（圖／梁云菲 IG）
▲梁云菲身材火辣，對感情直球出擊，因此情史相當豐富。（圖／梁云菲 IG）

記者江芷稜/綜合報導

32歲的「國光女神」梁云菲，昨（18）日驚爆和前男友的私密影片遭外流，她坦言心情難受又害怕，希望外界不要再瘋傳影片，男友也因此受影響，在社群平台換了全黑頭像。個性直率的她，對於感情相當主動，情史頗為豐富，就連現任男友也是見面僅2次，就傳訊邀約對方來房間聊天，34D罩杯的火辣身材加上大膽作風，讓男人逃不出她布下的情網。

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▲梁云菲養眼的翹臀十分吸睛 。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲養眼的翹臀十分吸睛 。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲擁有火辣身材。（圖／梁云菲IG）
▲梁云菲擁有火辣身材。（圖／梁云菲IG）
梁云菲曾在IG透露，自己許多令人意想不到的點，包括整型，「該整的我全整了，只剩心態沒整」，此外她高中時成績很好，都拿全班前3名，爸爸是法醫，雖然家裡有錢，但還是領了獎學金，還有繪畫與雕刻藝術家的身分，甚至擁有四級鋼琴英國皇家鑑定考證照，相當多才多藝。

而藝術家性格的她自由奔放，相當熱愛潛水、戶外活動，也常因有共同愛好，與異性容易走得近，與前任攝影師男友、舊愛金剛興趣都很契合，她不諱言在感情方面很主動，在綠島遇見經營民宿的現任男友小銨，第二次見面就以喝醉後無法卸妝為由「主動出擊」，將民宿房號傳給男友，邀約對方到房裡幫忙，直球進攻讓對方上鉤，交往後也火速認愛。

▲▼梁云菲在IG上傳一系列婚紗照。（圖／翻攝自梁云菲IG）
▲梁云菲跟男友交往相當甜蜜，曾在IG上傳一系列婚紗照。（圖／翻攝自梁云菲IG）
▲梁云菲和男友深情擁吻。（圖／翻攝自梁云菲IG）
▲梁云菲和男友深情擁吻。（圖／翻攝自梁云菲IG）
雙方熱戀半年後，梁云菲在手上刺青「AN127kmNA」，以英文AN及NA分別代表男友跟自己的名字，127km則是台灣與綠島的距離，「這是我思念的距離，這是去找你的距離，這是你，這是我」，甜蜜向男友告白，雙方不僅拍了一系列婚紗照，也見過家長，對待這份感情相當認真。

而這次不雅片外流，梁云菲其實早有聽聞，小酌後容易個性變ㄎㄧㄤ的她，曾透露與某任富二代交往時，喝醉後不省人事，在不知情狀況下遭對方拍攝親密影片，直到分手多年，閨密與該男結婚，看到雲端上的檔案才告知她，並表示已經刪除，不過如今梁云菲自爆私密影片被瘋傳，對她無疑是一大打擊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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