梁云菲追愛主動派！見面2次約進房　醉後遭富二代偷拍崩潰

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而藝術家性格的她自由奔放，相當熱愛潛水、戶外活動，也常因有共同愛好，與異性容易走得近，與前任攝影師男友、舊愛金剛興趣都很契合，她不諱言在感情方面很主動，在綠島遇見經營民宿的現任男友小銨，第二次見面就以喝醉後無法卸妝為由「主動出擊」，將民宿房號傳給男友，邀約對方到房裡幫忙，直球進攻讓對方上鉤，交往後也火速認愛。
雙方熱戀半年後，梁云菲在手上刺青「AN127kmNA」，以英文AN及NA分別代表男友跟自己的名字，127km則是台灣與綠島的距離，「這是我思念的距離，這是去找你的距離，這是你，這是我」，甜蜜向男友告白，雙方不僅拍了一系列婚紗照，也見過家長，對待這份感情相當認真。
而這次不雅片外流，梁云菲其實早有聽聞，小酌後容易個性變ㄎㄧㄤ的她，曾透露與某任富二代交往時，喝醉後不省人事，在不知情狀況下遭對方拍攝親密影片，直到分手多年，閨密與該男結婚，看到雲端上的檔案才告知她，並表示已經刪除，不過如今梁云菲自爆私密影片被瘋傳，對她無疑是一大打擊。
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