梁云菲私密片外流！私藏者「已觸法」：關5年加罰50萬元

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除了良心疾呼外，杜瑛秋也點出，網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，讓民眾關注私密影片外流等犯罪議題，今年初立法院會三讀修正通過攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，除增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪（第319條之4），製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑。
本次修法也加重第319條之3重製、散布罰則，「未經他人同意無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」而且未遂犯也罰，也就是只要你無故持有私密影片就有觸法之嫌。杜瑛秋呼籲意圖私藏名人私密影片的網友，千萬別心存僥倖。
杜瑛秋表示，除《刑法》第319條之4外，私密片遭外流受害者還可主張《刑法》第235條，對散布者提告，經判刑確定最重得處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。
受害人也可向衛福部性影像集中處理中心網站「私ME」求助，請求協助下架影片。杜瑛秋指出，未成年受害者更可申請「PhotoDNA」，這是微軟研究人員和達特茅斯學院資訊科學教授法瑞德（Hany Farid）合作開發出的軟體，能利用獨特的「特徵」找出未成年人受害的相關影像，並在未來遭重製時加以攔截。
杜瑛秋提醒，以上都是私密片遭外流後的自保方式，但最好的預防是「不要拍」，若是對方以愛之名進行情緒勒索，可用「愛我就不要拍」反擊，若是無法拒絕而拍下影像或照片，則應讓對方簽下「不散布同意／切結書」，萬一日後影片被外流時可當證據自保，若對方說「拍了就刪」，也要確認手機、垃圾桶及雲端等處是否清除乾淨。
最後，杜瑛秋呼籲，現行不少交友App、網愛及裸聊，甚至盜圖進行愛情詐騙等，千萬不要在臉書、LINE等社群平台傳送私密照、影片及個資，也懇求大家調高臉書、IG等社群隱私設定自保，並多加利用社群隱私保護功能，如「IG截圖通知」能及時發現「xxx截取了你傳送的照片的螢幕截圖」，降低私密影像遭外流的風險。