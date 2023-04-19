梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

梁云菲私密片外流！私藏者「已觸法」：關5年加罰50萬元

▲「國光女神」梁云菲私密影片遭外流，專家提醒，無故持有他人私密片有散布未遂犯之嫌，最重得囚5年併科50萬罰金。（圖／翻攝梁云菲IG）
▲「國光女神」梁云菲私密影片遭外流，專家提醒，無故持有他人私密片有散布未遂犯之嫌，最重得囚5年併科50萬罰金。（圖／翻攝梁云菲IG）

記者徐銘穗/綜合報導

「國光女神」梁云菲昨（18）突然在IG認了私密影片遭到外流，沉重呼籲網友們「拜託不要散播影片」。對此，婦女救援社會福利事業基金會執行長杜瑛秋提醒，立法院今年初已三讀修正攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，其中「未經他人同意無故重製、散布」最重得處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，而且未遂犯也罰也就是只要你無故持有私密影片就有觸法之嫌。

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婦女救援社會福利事業基金會執行長杜瑛秋接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時指出，展示自己的身體沒什麼錯誤，錯誤的是自我展示的照片被惡意外洩，而旁觀者的態度顯示出大眾偷窺女體的欲望，「敢拍就不要怕給別人看」的指責，完全是不合理的邏輯和推論，大家應該反問有何權利散播他們私密影像，疾呼不要當性暴力共犯。

▲無故持有他人私密影片經判刑確定，最重得囚5年、併科50萬以下罰金。（示意圖／取自Pexels）
▲無故持有他人私密影片經判刑確定，最重得囚5年、併科50萬以下罰金。（示意圖／取自Pexels）
除了良心疾呼外，杜瑛秋也點出，網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，讓民眾關注私密影片外流等犯罪議題，今年初立法院會三讀修正通過攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，除增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪（第319條之4），製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑

本次修法也加重第319條之3重製、散布罰則，「未經他人同意無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」而且未遂犯也罰，也就是只要你無故持有私密影片就有觸法之嫌。杜瑛秋呼籲意圖私藏名人私密影片的網友，千萬別心存僥倖。

杜瑛秋表示，除《刑法》第319條之4外，私密片遭外流受害者還可主張《刑法》第235條，對散布者提告，經判刑確定最重得處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

▲若不幸遇到私密影像外流，衛福部性影像集中處理中心傳授4大對應步驟自保。（圖／翻攝衛福部私ME官網）
▲若不幸遇到私密影像外流，衛福部性影像集中處理中心傳授4大對應步驟自保。（圖／翻攝衛福部私ME官網）
受害人也可向衛福部性影像集中處理中心網站「私ME」求助，請求協助下架影片。杜瑛秋指出，未成年受害者更可申請「PhotoDNA」，這是微軟研究人員和達特茅斯學院資訊科學教授法瑞德（Hany Farid）合作開發出的軟體，能利用獨特的「特徵」找出未成年人受害的相關影像，並在未來遭重製時加以攔截

杜瑛秋提醒，以上都是私密片遭外流後的自保方式，但最好的預防是「不要拍」，若是對方以愛之名進行情緒勒索，可用「愛我就不要拍」反擊，若是無法拒絕而拍下影像或照片，則應讓對方簽下「不散布同意／切結書」，萬一日後影片被外流時可當證據自保，若對方說「拍了就刪」，也要確認手機、垃圾桶及雲端等處是否清除乾淨

最後，杜瑛秋呼籲，現行不少交友App、網愛及裸聊，甚至盜圖進行愛情詐騙等，千萬不要在臉書、LINE等社群平台傳送私密照、影片及個資，也懇求大家調高臉書、IG等社群隱私設定自保，並多加利用社群隱私保護功能，如「IG截圖通知」能及時發現「xxx截取了你傳送的照片的螢幕截圖」，降低私密影像遭外流的風險。

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