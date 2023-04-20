梁云菲私密片遭外流！還原真相曝「時間軸」：那時短髮也單身

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梁云菲直言，對於在網路上散播影片的人，「我知道你一定很關注我，想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，但很抱歉，我很堅強」，也明白她並沒有犯錯，但還是很心疼男友以及身邊愛她的人，「真的發生嚴重的大事，承擔的都會是自己與愛自己的人」。
最後，梁云菲也呼籲大家不要再散播影片，「持有以及散播都已觸法，我會對這一切蒐證與採取法律行動」，同時也感謝身邊給予打氣、鼓勵以及支撐的人，「希望大家都能選擇善良、正直，在這殘暴的世界能夠溫柔以待」。
【梁云菲聲明全文】
我差點就被擊倒了，
就差那麽一絲一毫。
這幾天相當煎熬也很無助，
很感激在我身邊支撐著我的人，
也收到很多暖心的鼓勵與打氣，
謝謝大家。
我不曉得爲甚麼會外流，
但既然發生，我選擇去面對。
影片是幾年前的事情，
那時短髮也單身。
事情也並非鏡週刊所編製的故事，
我不明白爲甚麼會有這種抹黑與陷害，
落井下石與看好戲的人，
我也不曉得這樣去傷害一個女孩子，
是能從中獲得甚麼？
而去把影片散播在網路上的人，
我知道你一定很關注我，
想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，
但很抱歉，我很堅強。
我並沒有犯錯，
但很心疼男朋友與身邊愛我的人，
他們一起陪我承擔了這整件事情，
不過也是因爲這件事情，
我才發現自己已經不是一個人了。
真的發生嚴重的大事，
承擔的都會是自己與愛自己的人，
我們的生命，
沒辦法只爲了自己而活，
因爲只要有愛就會有牽絆，
而愛則是驅使我們能邁向更好的動力。
希望大家都能選擇善良、正直，
在這殘暴的世界能夠溫柔以待。
請勿再散播影片，
持有以及散播都已觸法，
我會對這一切蒐證與採取法律行動。
再次謝謝所有關心。