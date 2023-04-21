梁云菲私密片遭外流！男友首發聲「世界真的有病」：她活得很灑脫
有「國光女神」之稱的藝人梁云菲18日在IG上傳全黑圖，承認私密影片遭外流，雖然害怕又難受，仍打起精神面對，並透露會採取法律途徑，呼籲網友們別再散播影片。昨（20）日她也親自還原私密片真相：「影片是幾年前的事情，那時短髮也單身。」她的現任圈外男友小銨也首度發聲力挺：「她活得比任何人都灑脫，甚至根本不覺得拍影片會怎樣，直到這次事件發生，她知道她不是一個人，此次事件後，我相信她會有所改變。」更直言：「現在的世界真的有病，不光是我們，大家也一定會在人生的路上受挫、跌倒，But it’s ok！除了生死，都是小事。」
記者郭佩蓉/綜合報導
梁云菲昨日在IG發文：「我差點就被擊倒了，就差那麼一絲一毫。」她表示這幾天很煎熬且無助，對於外流原因不得而知，「但既然發生，我選擇去面對，影片是幾年前的事情，那時短髮也單身。」 對於在網路上散播影片的人，她直言：「我知道你一定很關注我，想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，但很抱歉，我很堅強」，也明白自己並沒有犯錯，但還是很心疼男友以及身邊愛她的人，「真的發生嚴重的大事，承擔的都會是自己與愛自己的人」。
梁云菲也呼籲網友們別再散播影片：「持有以及散播都已觸法，我會對這一切蒐證與採取法律行動。」同時也感謝身邊給予打氣、鼓勵以及支撐的人：「希望大家都能選擇善良、正直，在這殘暴的世界能夠溫柔以待。」
而梁云菲現任男友小銨也現身留言區，力挺女友：「娜從小的成長過程不如我們大多數人幸福，也因為有PTSD、憂鬱症等 (現在都還有在吃藥），讓她一直只想讓自己活到35歲。」因此，他也透露梁云菲一直覺得自己就是一個人，想幹嘛就幹嘛：「如你們所見，她活得比任何人都灑脫，甚至根本不覺得拍影片會怎樣，直到這次事件發生，她知道她不是一個人，有她愛的、有愛她的、有你們的溫暖，此次事件後，我相信她會有所改變，至少在做什麼事之前，會好好思考身邊的人。」
小銨接著說：「我也想告訴大家，現在的世界真的有病，不光是我們，大家也一定會在人生的路上受挫、跌倒，But it’s ok！除了生死，都是小事，你們的溫暖我們都有收到，真的謝謝！也希望她的勇敢能成為你們遇到困難時的榜樣，一樣祝福大家都能健康、平安，謝謝你們。」