月經結束好虛弱　這樣做幫子宮「排毒」

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經血排乾淨為排毒關鍵 山楂紅豆粥可幫忙讓月經排乾淨，也是女性排毒最重要的關鍵，這時如果月經量正常，其實不太需要服用一些活血化瘀的中藥，如桃仁、紅花、當歸、川芎等，但賴睿昕醫師提醒，務必營養要充足，只要在日常飲食中多多攝取排毒食物，強化解毒系統，便能幫助身體順利排出毒素，這時高纖很重要，可以多選擇地瓜、南瓜、玉米、燕麥等粗纖維的食物來增加營養，這類型的膳食纖維，能增加糞便體積，促進腸道蠕動，將腸道內的毒素、宿便清除加上煮熟的青菜達到清腸排毒的功效。
中醫在這時可以用一些藥食同源的中藥如山楂，紅豆同時通經又可以養血促進腸胃蠕動，山楂具有通經化瘀，也可以排出體內髒血，使子宮更健康，疏通體內氣血，緩解痛經。月經開始第一二天吃山楂有很好的暖子宮和滋養卵巢效果。而紅豆更是女性健康的好朋友，豐富的鐵質能讓人氣色紅潤，多攝取紅豆，還有補血、促進血液循環，這時可以再加上紅棗強化體力、增強抵抗力。
山楂紅豆粥
材料: 紅豆100克，山楂10克，紅棗5枚。
做法：紅豆先用用冷水泡一個小時，再將所有材料共放在鍋中，加1000毫升冷水，煎到豆爛即可，連湯帶豆和山楂，棗可以一起吃下。
經期會缺血 多喝溫開水幫助排便月經來潮中，賴睿昕醫師建議多喝溫開水。月經血含水量非常高，經期時會缺血，就要適量補充飲水，可幫助身體排毒，建議女性月經期每天能喝1000ml水，最好是溫開水，不僅能幫助排便，預防便秘，還能降低血液粘度，有效預防心腦血管疾病、減少毒素吸收。
月經快結束時，建議多補充膠質如黑木耳、牛奶、木瓜、豆漿、馬鈴薯等豐胸的食物，在青春期時就有機會幫助胸部更加豐滿，黑木耳含有植物膠質吸附力強，能將人體消化系統內的雜質排出體外，起到清胃滌腸作用，對經期的女性而言，黑木耳還能減少血液凝塊，預防經血瘀滯在身體裡的情況發生。
黑木耳紅棗飲
材料：黑木耳- 10朵，紅棗10枚，黑糖50g，水3000cc。
作法：
（1）黑木耳用清水洗乾淨後，煮一鍋滾水把黑木耳川燙、紅棗去籽。
（2）將黑木耳、紅棗放到果汁機加水500cc 一起打成泥狀
（3）將紅棗黑木耳泥倒到鍋子，加入2500cc的水，放到電鍋內煮，外鍋加1杯水，按下電鍋按鍵。電鍋跳起後，加入黑糖到紅棗黑木耳露裡，外鍋再加1杯水，按下電鍋按鍵，等電鍋跳起後，將枸杞放進去，攪拌後就即可飲用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57591
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