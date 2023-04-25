天天吃超商「兩食物」！年輕男慘洗腎　營養師：別同時吃

3成逆境家庭孩子吃不飽！　兒盟愛心大使LuLu黃路梓茵號召幫助弱勢孩童

3成逆境家庭孩子吃不飽！　兒盟愛心大使LuLu黃路梓茵號召幫助弱勢孩童
3成逆境家庭孩子吃不飽！　兒盟愛心大使LuLu黃路梓茵號召幫助弱勢孩童

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】接連三年長的疫情稍歇，又遇到全球性的通膨，大家的生活都受到或大或小的影響，尤其對弱勢家庭來說，更面臨捉襟見拙入不敷出的窘境。兒盟睽違三年再次發起「窮活大作戰 沒你救不行」弱勢兒少脫困基金募集行動，並邀請金鐘獎最佳綜藝節目主持人的LuLu黃路梓茵擔任愛心大使，希望用集體的溫暖力量，接住正遭逢逆境的弱勢家庭，幫助孩子能健康快樂地長大。

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生活壓力雪上加霜　逆境家庭3成孩子吃不飽

兒福聯盟執行長白麗芳表示，常常有人會問我們，現在台灣還會有孩子會餓肚子嗎？令人遺憾地看似豐衣足食的台灣，角落中有一群弱勢的家庭長期處在生活不安定的擔憂當中，在兒盟照顧的逆境家庭中，有超過三成五（35.7%）的孩子面臨飲食不穩定或營養不均的問題；超過三成(33.0%)面臨孩子托育教育相關的困境；近三成(28.3%)有醫療需求或健康的問題；除此之外更有23.3%弱勢家庭孩子居住環境品質堪慮。

愛心大使LuLu黃路梓茵逆境經驗　鼓勵弱勢家庭站起來

擔任兒盟「沒你救不行-弱勢兒少脫困基金募集」行動的愛心大使LuLu黃路梓茵也分享了自己的經驗：「爸爸的工作是計程車司機，媽媽是保姆；經濟狀況經歷媽媽被倒會、家裡積蓄全不見、開計程車的爸爸被坐霸王車等，過去家裡經濟不優渥，但是爸媽一直很努力要給我跟妹妹好的生活，因為有這些愛和彼此的支持，我們才能走過如此困境，因此我現在能夠把這些愛分享出去，去幫助其他孩子能好好過日子，覺得一定要來盡一份心力。

每月定捐600元　幫助孩子脫離貧窮困境 

白麗芳執行長強調，「弱勢兒少脫困計畫」今年募款目標是3600萬元，預計可以幫助5000位以上的弱勢兒少每月600元的經濟補助，補充孩子的基本營養、支持他們的托育費用、更可能是他們的緊急醫療費用。因此也期待能號召5000位支持弱勢家庭窮活作戰的「救命大英雄」，只要每月固定小額捐款600元，將心中的關懷轉化為實質的幫助，一起陪伴弱勢孩子走過難關，找回安穩童年！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57555

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