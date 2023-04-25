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77歲婦側腰背痛　竟是針灸害「肌肉感染」

77歲婦側腰背痛　竟是針灸害「肌肉感染」
77歲婦側腰背痛　竟是針灸害「肌肉感染」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】77歲的簡婆婆，平時生活可以自理，突然急性左側腰背痛，前往骨科就診。醫師初步檢查發現，疼痛會轉移至左大腿前外側，左側髖關節痛到無法伸直抬舉。緊急安排腹部電腦斷層下，才發現左側骨盆腔的髂腰肌及梨狀肌膿瘍。

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「髂腰肌膿瘍」十分罕見　考驗醫師經驗及影像判讀

臺北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師陳晉瑋指出，髂腰肌膿瘍是非常罕見的肌肉感染，臨床表現多樣化且缺乏特異性，初期並不會有典型的三病徵（發燒、腰背痛及轉移痛、髖關節活動受限），經常延遲診斷導致併發嚴重敗血症，非常考驗醫師經驗及敏銳度，及時使用影像學檢查，才能及早診斷。

陳晉瑋說明，病人因疑似坐骨神經痛而安排腰椎核磁共振檢查，影像卻沒發現任何椎間盤突出壓迫神經、椎體感染或腫瘤，住院進一步抽血檢查發現白血球(WBC)及發炎指數(CRP)非常高，血液細菌培養是金黃色葡萄球菌，甚至併發敗血性休克。仔細詢問病史後，簡婆婆曾經接受針灸療法緩和背痛，臀部被數支細長的針具扎過，檢查後推斷恐是造成髂腰肌膿瘍的原因。

針灸針具消毒未完全　細菌進入腹腔引感染

至於細菌是如何到達病人後腹腔引起感染？推測是因針具消毒未完全，造成臀肌外傷性血腫及局部感染，經血行傳播而引起菌血症，致病菌以金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)為主，而次發性腰肌膿瘍是由鄰近器官感染（例如盲腸炎、憩室炎、椎間盤感染），直接侵犯髂腰肌引起，致病菌則以腸道桿菌為主，透過血液培養能確定致病菌種，給予適切的抗生素治療。

下背痛應及時治療　留意髂腰肌膿瘍或腫瘤可能

陳晉瑋提醒臨床醫師，面對急性下背痛的病人求診時，要當心是否伴有發炎症狀。對於有感染病徵的下背痛病人，應留意髂腰肌膿瘍、骨髓炎甚至腫瘤轉移的可能性，以免錯失治療的先機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57506

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