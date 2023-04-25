77歲婦側腰背痛　竟是針灸害「肌肉感染」

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「髂腰肌膿瘍」十分罕見 考驗醫師經驗及影像判讀臺北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師陳晉瑋指出，髂腰肌膿瘍是非常罕見的肌肉感染，臨床表現多樣化且缺乏特異性，初期並不會有典型的三病徵（發燒、腰背痛及轉移痛、髖關節活動受限），經常延遲診斷導致併發嚴重敗血症，非常考驗醫師經驗及敏銳度，及時使用影像學檢查，才能及早診斷。
陳晉瑋說明，病人因疑似坐骨神經痛而安排腰椎核磁共振檢查，影像卻沒發現任何椎間盤突出壓迫神經、椎體感染或腫瘤，住院進一步抽血檢查發現白血球(WBC)及發炎指數(CRP)非常高，血液細菌培養是金黃色葡萄球菌，甚至併發敗血性休克。仔細詢問病史後，簡婆婆曾經接受針灸療法緩和背痛，臀部被數支細長的針具扎過，檢查後推斷恐是造成髂腰肌膿瘍的原因。
針灸針具消毒未完全 細菌進入腹腔引感染至於細菌是如何到達病人後腹腔引起感染？推測是因針具消毒未完全，造成臀肌外傷性血腫及局部感染，經血行傳播而引起菌血症，致病菌以金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)為主，而次發性腰肌膿瘍是由鄰近器官感染（例如盲腸炎、憩室炎、椎間盤感染），直接侵犯髂腰肌引起，致病菌則以腸道桿菌為主，透過血液培養能確定致病菌種，給予適切的抗生素治療。
下背痛應及時治療 留意髂腰肌膿瘍或腫瘤可能陳晉瑋提醒臨床醫師，面對急性下背痛的病人求診時，要當心是否伴有發炎症狀。對於有感染病徵的下背痛病人，應留意髂腰肌膿瘍、骨髓炎甚至腫瘤轉移的可能性，以免錯失治療的先機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57506
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