集結醫界與業界！　台灣耳鼻喉頭頸外科學術演講展「最新儀器、醫療技術」

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最新晶片助聽器 深度活化神經網絡除了專業議題外，現場更邀請業界展現最新的儀器及醫療技術。例如搭載最新晶片的Oticon More™助聽器運用嶄新技術能給予大腦最佳支援。此款助聽器採用智慧化的微芯片Polaris™，讓Oticon More™能夠深度活化神經網絡，模仿大腦的工作方式，精準地將接收到的聲音忠實還原聲音場景。
此外，另有業者推出運用雙核心AI智能藍牙助聽器，運用兩個獨立的處理器，分別用於聚焦聲音，與環境噪音的處理，讓患者無需再費力地從背景噪音中辨別出語音。
術中神經監測系統 助更快掌握神經狀況還有最新的「術中神經監測系統」不論是進行間歇性或連續性監測法，都能即時提供醫師術中詳細的神經狀況，幫助醫師更快掌握神經狀況，提供最佳的治療品質。
新式醫療技術 治療甲狀腺結節、鼻竇炎鼻息肉不少人因抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣導致罹患頭頸癌，人類乳突病毒(HPV)感染也是罹患頭頸癌的風險因子之一。值得慶幸的是目前已可透過接種HPV疫苗來預防人類乳突病毒持續感染所導致的癌症與疾病。
此外，甲狀腺結節的新式療法 - 「甲狀腺結節射頻消融術」，透過影像輔助下，將消融針尖置入結節中，利用電流產生熱能高溫讓附近組織產生蛋白質變性而壞死，最終可縮小結節。而針對國人的慢性鼻竇炎鼻息肉手術後有反覆復發的問題，目前也有新型生物製劑，可突破治療瓶頸。上述這些新式醫療技術及器材，都將在本次活動中實體展示。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57557
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