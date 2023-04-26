5個週末課程免費開放報名！新住民與移工母語繪本工作坊
文化部所屬國立新竹生活美學館主辦「話畫看之112年新住民暨移工母語繪本創作培力計畫」將辦理5個週末共30小時的免費繪本培力工作坊，引導學員以自身經驗創作母語繪本，本次共開設3班，5月20日至7月2日在雙北、桃園及新竹地區分別開班授課。為鼓勵學員堅持創作，每位參與工作坊並完成作品的學員都能參加繪本甄選，特優作品更能獲得新台幣3萬元獎勵。自即日起至5月6日開放網路報名，歡迎年滿18歲新住民、移工夥伴及新二代青年共同參加！
記者賴正琳／綜合報導
為推動多元文化發展及促進文化平權，國立新竹生活美學館自108年開辦「新住民暨移工母語繪本創作培力計畫」，由專業繪本創作者擔任講師，透過30小時課程引導學員產出母語繪本，使用簡單文字及樸實圖像述說移居他鄉的心情故事。學員作品中包含對故鄉親友的懷念亦有對臺灣生活的期許，令人動容，呈現特殊異國風情及多元創作活力。學員的成果作品後續參與徵選還有機會獲得獎勵金!
國立新竹生活美學館葉于正館長指出，為倡議新住民融入台灣，以繪本解除適應不良是最佳的藝術方法，往年有來自越南、緬甸、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、法國、日本等多國新住民及移工朋友參與工作坊，即便前兩年受疫情衝擊而採線上授課，學員們仍然勤奮地完成繪本作品，相當不容易。今年邀請插畫藝術家崔麗君、繪本作家講師李晨豪及國際插畫家三木森擔任講師，三位老師擁有豐富的繪本經歷，相信能為新住民、移工夥伴及新二代青年帶來更多創作養分。
112年母語繪本培力工作坊與國立台灣圖書館、桃園市政府新住民聯合服務中心合作，自5月20日至7月2日分別於雙北、桃園及新竹地區開班授課，課程結束後辦理學員作品甄選，並提供特優3萬元及佳作1萬元的獎勵金，鼓勵學員持續創作。更多報名細節請見新竹生活美學館網站連結。