亞利桑那州通過友台決議案　州長支持民主台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
駐洛杉磯辦事處長紀欽耀24日、25日訪問亞利桑那州。他在州眾議會議長陶瑪（Ben Toma）陪同下，於議場內見證，全體出席的州眾議員，以起立鼓掌方式通過上述友台決議案。
陶瑪向紀欽耀表示，美國與台灣共享民主、自由、人權等普世價值，台積電在鳳凰城興建晶圓廠，促進當地經濟發展與就業，他將持續堅定支持民主台灣。
紀欽耀同日會晤州參議會議長皮特森（Warren Petersen）及州參眾議會「台灣友誼連線」成員等多位議會領袖。議員們肯定台美關係有長足進展，稱讚台灣與亞利桑那州在經貿、科技及文教的合作成果。
紀欽耀接著會見亞利桑那州新任州長霍布斯。去年12月台積電（TSMC）在亞利桑那鳳凰城的新廠房舉行移機典禮，美國總統拜登（Joe Biden）出席的場合上，霍布斯也是與會嘉賓之一。
民主黨籍的霍布斯2016年時任亞利桑那州參議員期間，曾經訪問台灣。紀欽耀稱她是台灣的老朋友。
霍布斯會見紀欽耀時，重申她支持民主台灣，也回憶當年訪台時手作茶飲的趣事。
霍布斯說，7年前這一趟台灣之行，讓她對台灣的政經成就和人文風情留下深刻的良好印象。她將在雙方既有良好關係的基礎上，持續領導州政府推進與台灣的友好關係。（編輯：張芷瑄）1120427