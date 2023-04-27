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亞利桑那州通過友台決議案　州長支持民主台灣

▲美國亞利桑那州眾議會25日以全體起立鼓掌，無異議通過支持台灣的決議案，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀在場見證。州長霍布斯（Katie Hobbs）會見紀欽耀，重申支持民主台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國亞利桑那州眾議會25日以全體起立鼓掌，無異議通過支持台灣的決議案，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀在場見證。州長霍布斯（Katie Hobbs）會見紀欽耀，重申支持民主台灣。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國亞利桑那州眾議會25日以全體起立鼓掌，無異議通過支持台灣的決議案，駐洛杉磯辦事處長紀欽耀在場見證。州長霍布斯（Katie Hobbs）會見紀欽耀，重申支持民主台灣。

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亞利桑那州眾議會25日通過第SCR1021號友台共同決議案，內容包括支持中華民國（台灣）有意義參與國際組織、台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）及支持州長擇期訪台。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀24日、25日訪問亞利桑那州。他在州眾議會議長陶瑪（Ben Toma）陪同下，於議場內見證，全體出席的州眾議員，以起立鼓掌方式通過上述友台決議案。

陶瑪向紀欽耀表示，美國與台灣共享民主、自由、人權等普世價值，台積電在鳳凰城興建晶圓廠，促進當地經濟發展與就業，他將持續堅定支持民主台灣。

紀欽耀同日會晤州參議會議長皮特森（Warren Petersen）及州參眾議會「台灣友誼連線」成員等多位議會領袖。議員們肯定台美關係有長足進展，稱讚台灣與亞利桑那州在經貿、科技及文教的合作成果。

紀欽耀接著會見亞利桑那州新任州長霍布斯。去年12月台積電（TSMC）在亞利桑那鳳凰城的新廠房舉行移機典禮，美國總統拜登（Joe Biden）出席的場合上，霍布斯也是與會嘉賓之一。

民主黨籍的霍布斯2016年時任亞利桑那州參議員期間，曾經訪問台灣。紀欽耀稱她是台灣的老朋友。

霍布斯會見紀欽耀時，重申她支持民主台灣，也回憶當年訪台時手作茶飲的趣事。

霍布斯說，7年前這一趟台灣之行，讓她對台灣的政經成就和人文風情留下深刻的良好印象。她將在雙方既有良好關係的基礎上，持續領導州政府推進與台灣的友好關係。（編輯：張芷瑄）1120427

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