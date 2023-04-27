不是長新冠！五旬男咳喘、臉蒼白　一檢查竟是急性血癌！

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白血病兇猛急迅 是生命損失最多的癌症侯信安說明，急性骨髓性白血病是成人最常見的血癌，發作快、病情凶猛嚴重，可說是最惡名昭彰的癌症之一。台灣每年約新增850至900人，男多於女，半數在60歲以上。疾病成因多數是患者出現基因突變或染色體異常，少數則是曾接觸大量輻射、暴露於化學治療或化學溶劑或燃料物質等因素所導致。
根據台大公共衛生學院針對17種癌症進行「存活分析」與「健康醫療費用」研究顯示，白血病是生命損失最多（17.5年）的癌症，且根據健保資料庫分析高齡患者中位生存期僅3個月，20年來沒有改善。高疾病負擔與高死亡率，是台灣重大的公衛挑戰。
患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布在血液及骨髓中，取代正常血球，也因此紅血球不夠而導致臉色蒼白、氣喘如牛；正常白血球不足易感染發燒；異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛；血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。
- 紅血球不足：臉色蒼白、氣喘如牛
- 白血球不足：易感染發燒
- 血小板不足：異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止、不明原因多處瘀青、經血量大增、經期拉長
急性骨髓性白血病4大症狀
- 急性骨髓性白血病4大症狀包括「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」。這些症狀因為不具特異性，容易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒；也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病；長新冠症狀則多集中於肺部症狀，不過可逐漸康復。
- 臉色蒼白疲倦
- 不明原因發燒
- 未碰撞卻有瘀青出血
- 骨骼疼痛
「血癌攻略」幫助病友突破治療障礙為響應4月21日世界急性骨髓性白血病，血液病學會攜手癌症希望基金會攜手共推LINE官方帳號「血癌攻略」分析病人面臨的3大治療困境，從而對應設計出解方，協助突破治療障礙。「急性骨髓性白血病衛教網站」也提供症狀、治療、日常照護、就醫地圖等全方位資訊，讓民眾可一鍵掛號、快速獲得醫療協助。
1.新進病友恐懼Out：
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57564
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