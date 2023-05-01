中國五一長假景區人多急限流！黃山傳遊客「擠公廁過夜」

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綜合澎湃新聞等中國媒體報導，湖北武漢知名景點黃鶴樓今天上午先是發布園區遊客承載量黃色預警，指黃鶴樓公園遊客日預約量已達到最大承載量的80%，也就是4萬人次。到中午12時39分，景區便緊急公告停止售票，原因是遊客入園人數已達最大承載量的90%。
四川成都知名景點都江堰則在上午11時32分即宣布，由於景區整體客流量已達最大承載量的90%，也就是5.4萬人次，因此啟動「紅色預警」，關閉線上旅遊平台的購票通道，僅保留旅行社、景區官方微信公眾號的線上購票通道。
室內景點方面，像是浙江寧波博物院今天上午9時11分即宣布，當天預約進館參觀人數已達最大承載量，要求未預約遊客「及時調整行程」。
中國最熱門景點之一的安徽黃山，在「五一」長假前便開始提前湧現旅遊人潮。綜合中國媒體報導及網路訊息，有遊客拍下現場畫面顯示，黃山光明頂景點的公廁裡29日晚間被旅客擠得水洩不通，幾乎相互緊靠，有人坐著，有人連坐的地方也沒有只能站著，有人坐在廁所地上蓋著毯子睡覺。
由於有遊客利用手機直播黃山公廁裡擠滿遊客的窘況，引發中國網路熱烈關注及討論，也引起官方注意。黃山風景區則回應，這些遊客應是沒有訂到山上的住宿，且錯過了下山時間，沒地方去只能在廁所過夜。事前景區沒有預測到「五一」人潮流量這麼大。（編輯：邱國強）1120430