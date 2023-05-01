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換個燈泡竟上演步步驚心！舊省議會65年貓道今曝光

▲光是站在11公尺高的貓道，就足以令許多人腿軟，接著還要打開頭頂暗門、放下樓梯，才能進入穹頂的工作空間。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）
▲光是站在11公尺高的貓道，就足以令許多人腿軟，接著還要打開頭頂暗門、放下樓梯，才能進入穹頂的工作空間。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）

記者顏幸如／台中報導

很難想像在一甲子前，工人要在政府機關換個燈泡，可能會嚇到軟腳！65年前啟用的省議會議事廳，興建過程圓型屋頂一度坍塌，因此更改結構與材質，當議事堂的燈不亮，維修人員必須走到3層樓高、沒圍欄的貓道，再爬上懸空樓梯，過程極為驚險。立法院民主議政園區今首度公布議事大樓圓型屋頂的內外照片，果真光是用看的，就讓人步步驚心。

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位於台中市霧峰區的原省議會議事大樓為市定古蹟，於65年前的今天（1）日落成辦公，根據口耳相傳的說法，當年配合防空疏散政策，臺灣省議會由台北遷移至霧峰，大樓最大特色圓型屋頂，是原為外交官的議長黃朝琴，參考美國國會大廈圓頂建築的設計。但貼滿銅皮散發金色光芒的屋頂，於空中過於顯眼，後來決議讓銅皮自然氧化，才目前古樸的青色。

▲原省議會議事大樓的屋頂，60年前原是亮晃晃的金銅色，經歲月自然氧化，目前呈現古樸的青色。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）
▲原省議會議事大樓的屋頂，60年前原是亮晃晃的金銅色，經歲月自然氧化，目前呈現古樸的青色。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）
可惜當年臺灣的營建水準，無法支持大跨距設計，導致興建屋頂時支柱滑落坍塌，當時臺灣所產的鋼筋水泥品質欠佳，加上地震頻繁，經與建築師研商，圓頂工法改以鐵架與檜木、銅皮取代，議場天花板則由鐵架改為較輕的鋁架。

「減重」後的圓頂橫跨2個世紀依然耐用，立法院民主議政園區今首度公布圓頂內外，以及維修同仁在貓道上「飛簷走壁」的照片。

原來議事堂天花板裝設80盞燈泡，當燈泡損壞時，維修人員得進入圓頂與天花板之間的穹頂空間工作，然而圓頂沒開口，必須走貓道再從天花板暗門鑽入穹頂。約3層樓高的貓道寬僅30公分，一旁無任何圍籬保護，只能將安全繩緊扣在一旁的鐵製扶手、側身慢慢移動，再打開藏在天花板的暗門，十分考驗維修人員的膽量，因此有「修個燈，還要會飛天！」的說法。

▲為了減輕重量，穹頂空間使用了3種材質支撐重量，部分貓道為半懸空狀。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）
▲為了減輕重量，穹頂空間使用了3種材質支撐重量，部分貓道為半懸空狀。（圖／立法院中南部服務中心提供，2023.05.01）
穹頂空間裡又是另番天地，塗紅丹漆的鐵架、有歲月痕跡的檜木與銅皮、支撐議事堂天花板的灰色鋁架，以同心圓鋪設高低不同的三層貓道，部分地方半懸空，除供維修人員行走，也展現完美的力學結構，乍看還帶點流行的現代工業風。

立法院中南部服務中心表示，默默付出的基層工作人員，是讓議事順利推動的幕後功臣，他們的努力值得被看見。因為進入圓型屋頂的貓道過於危險，目前無法開放參觀，民眾可以上立法院民主議政園區官網閱覽，一起瞭解與回憶臺灣的民主發展。

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