換個燈泡竟上演步步驚心！舊省議會65年貓道今曝光

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可惜當年臺灣的營建水準，無法支持大跨距設計，導致興建屋頂時支柱滑落坍塌，當時臺灣所產的鋼筋水泥品質欠佳，加上地震頻繁，經與建築師研商，圓頂工法改以鐵架與檜木、銅皮取代，議場天花板則由鐵架改為較輕的鋁架。
「減重」後的圓頂橫跨2個世紀依然耐用，立法院民主議政園區今首度公布圓頂內外，以及維修同仁在貓道上「飛簷走壁」的照片。
原來議事堂天花板裝設80盞燈泡，當燈泡損壞時，維修人員得進入圓頂與天花板之間的穹頂空間工作，然而圓頂沒開口，必須走貓道再從天花板暗門鑽入穹頂。約3層樓高的貓道寬僅30公分，一旁無任何圍籬保護，只能將安全繩緊扣在一旁的鐵製扶手、側身慢慢移動，再打開藏在天花板的暗門，十分考驗維修人員的膽量，因此有「修個燈，還要會飛天！」的說法。
穹頂空間裡又是另番天地，塗紅丹漆的鐵架、有歲月痕跡的檜木與銅皮、支撐議事堂天花板的灰色鋁架，以同心圓鋪設高低不同的三層貓道，部分地方半懸空，除供維修人員行走，也展現完美的力學結構，乍看還帶點流行的現代工業風。
立法院中南部服務中心表示，默默付出的基層工作人員，是讓議事順利推動的幕後功臣，他們的努力值得被看見。因為進入圓型屋頂的貓道過於危險，目前無法開放參觀，民眾可以上立法院民主議政園區官網閱覽，一起瞭解與回憶臺灣的民主發展。