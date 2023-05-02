國產手遊跨界合作疾管署、醫界網紅 邀民眾異世界「防疫」！

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負責本次合作的編劇阿煙表示，團隊一直是《疾病擬人》的粉絲，一聽到有這次合作，一方面像是粉絲圓夢；另一方面則是因為近幾年疫情，才發現疾病、病毒和我們息息相關，透過劇情撰寫，也希望在不同面向傳達防疫的重要性。
▲《疾病擬人》將疾病、病毒以擬人創作呈現，圖左至右分別為新型A型流感、日本腦炎、A型肝炎。（圖／有病制作提供）
除了《疾病擬人》，遊戲團隊也找了醫學知識型網紅「蒼藍鴿」以及醫學粉專《白袍恐懼症》一同參與本次聯動。前者在YouTube有超過74萬的訂閱者，後者在臉書有4萬多名粉絲，阿煙表示，同樣是醫學相關，加入這些不同的視角也能讓劇情更佳趣味。
對此YouTuber蒼藍鴿表示，人生第一個手遊合作覺得很有趣也很開心。平常都是以真面目見人的他，看到Q版的自己覺得很新奇，也希望能透過這次合作拓展不同族群的粉絲。
能以「寓教於樂」的方式傳達防疫小知識，又不失遊戲風格是本次的挑戰之一。阿煙提到，要將不同次元的角色在同個故事中呈現，同時還要顧慮劇情不失有趣以及衛教知識的正確性有些困難，不過在反覆的調整及修正後，也慶幸最後讓作品越來越完整。
而本次聯動的還有非營利組織《紅鼻子醫生》，遊戲公司有病制作表示，為了響應公益，將捐贈本次活動的部分收益給《紅鼻子醫生》。阿煙表示，接洽過程中也了解到公益團體背後不為人知的辛苦，自己在設計過程中，也讓遊戲角色化身「紅鼻子代行者」，在遊戲中為孩童帶來歡笑。
本次聯動活動「異世界防疫大作戰」已於4月28日展開，有病制作表示，未來除了新增遊戲主線內容外，也將與2022金漫獎年度漫畫《貓妖傳》、Vtuber團隊「極深空計畫」、議員王世堅、台灣迷因等多個IP合作，請玩家敬請期待。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57659
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