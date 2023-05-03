小漲 100 美元　Kia Carnival 海外售價 34,565 美元起

日前 Kia 官方宣布，針對海外市場提供的 Kia Carnival 將微幅調漲，最低規格車型從 2023 年的 34,465 美元（約新臺幣 105.9 萬元）調漲至 34,565 美元（約新台幣 106.3 萬元），漲幅約 0.2%。除此之外，Kia 也調整 Carnival 部分車型的配備。

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海外市場 Kia Carnival 將微幅調漲。

Kia Carnival 海外共提供五種車型，包含七人座 LX，2024 年起售價 34,565 美元；七加一人座 LX Seat Package，2024 年起售價 $36,565 美元；標準八人座初階版 EX，2024 年起售價 40,065 美元；標準八人座中階版 SX，2024 年起售價 43,265 美元；標準八人座高階版 SX Prestige，2024 年起售價 47,665 美元。另外，Kia 不再提供 EX 版本一鍵啓閉式電動窗，但在 SX 與 SX Prestige 仍然保留這項配備，並且在 EX 版本上不再能夠取消電動開啟尾門。

Kia Carnival 海外各車型 2023 與 2024 價格比較。

Kia Carnival 即使微幅調漲，但在海外市場同級車中，價格仍具有競爭力，以同級七人座 MPV 來看，選項還有 Honda Odyssey，其起價為 38,835 美元起；Chrysler Pacifica，其起價為 38,865 美元起；與 Toyota Sienna，其起價為 37,470 美元起。相較於 2024 年調漲的 Kia Carnival 來說，起價仍為同級車輛中最低，以 MPV 銷售量大的美國市場，想必 Kia Carnival 非常具有競爭力。

Kia Carnival 海外同級車款價格比較。

國內市場部分，Kia 這個韓系品牌近年來銷售數字不斷攀升，Carnival 上月掛牌數也來 309 輛，位居同級進口車之冠。目前國內現行版本 Carnival 起價為新台幣 155.9 萬元，日後 2024 年式 Carnival 上市是否也會在售價上有所調整，有待臺灣總代理森那美進一步表示了。