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致敬創辦人坐駕 / 僅限 30 輛　Land Rover Classic 推出 Defender Works V8 Is

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Land Rover 旗下的 Classic Works 經典車部門近日宣布推出 Classic Defender Works V8 Islay Edition，作為致敬品牌共同創辦人兼常務董事 Spencer Wilks 的私人坐駕 1965 Land Rover Series IIa，僅限量生產 30 台，其中 17 輛為 90 短軸版，13 輛為 110 長軸七人座車型，建議售價目前則尚未公佈。

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Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Classic Defender Works V8 Islay Edition 採用 Heritage Grey 烤漆搭配對比色車頂和石灰色的鋼圈。永恆感十足的懷舊方正外觀貼有與車身同色的廠徽和銘牌，從車側亦可看到當年 Spencer Wilks 的註冊牌號“GXC 639C”，巧妙地將過去重現。

Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
內裝方面，Classic Defender Works V8 Islay Edition 的座椅、側飾板、車門、車頂篷均採用奢華的 Land Rover Windsor Ebony 皮革包覆，並將衛星導航、收音機和藍牙等現代設備融入儀表板上，中央杯架內部效仿威士忌酒桶的末端，並印有真實的模印字樣，意味著每輛車都是獨一無二的，而同樣的橡木飾板也被裝配在尾廂底板，增加了整體的精品感。

Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
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Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
動力方面，採用 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 405PS 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 515Nm 峰值扭力，搭配 ZF 出品的 8 速自排變速箱及四輪驅動，也具備前後軸差速器及二段式加力箱等，其中包括升級的懸吊和制動系統，專為卓越的道路性能和動力而量身定制。

Jaguar Land Rover Classic Works 經典車部門於 2017 年成立，總部位於英國，分別從事老車翻修、老車零件供給以及老車展示等業務，並且也開放民眾購票進入參觀，希望將該廠在黃金年代車款的美好及文化延續下去。

Land Rover Defender Works V8 Islay Edition
Land Rover Defender Works V8 Islay Edition

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