致敬創辦人坐駕 / 僅限 30 輛　Land Rover Classic 推出 Defender Works V8 Is

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Classic Defender Works V8 Islay Edition 採用 Heritage Grey 烤漆搭配對比色車頂和石灰色的鋼圈。永恆感十足的懷舊方正外觀貼有與車身同色的廠徽和銘牌，從車側亦可看到當年 Spencer Wilks 的註冊牌號“GXC 639C”，巧妙地將過去重現。
內裝方面，Classic Defender Works V8 Islay Edition 的座椅、側飾板、車門、車頂篷均採用奢華的 Land Rover Windsor Ebony 皮革包覆，並將衛星導航、收音機和藍牙等現代設備融入儀表板上，中央杯架內部效仿威士忌酒桶的末端，並印有真實的模印字樣，意味著每輛車都是獨一無二的，而同樣的橡木飾板也被裝配在尾廂底板，增加了整體的精品感。
動力方面，採用 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 405PS 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 515Nm 峰值扭力，搭配 ZF 出品的 8 速自排變速箱及四輪驅動，也具備前後軸差速器及二段式加力箱等，其中包括升級的懸吊和制動系統，專為卓越的道路性能和動力而量身定制。
Jaguar Land Rover Classic Works 經典車部門於 2017 年成立，總部位於英國，分別從事老車翻修、老車零件供給以及老車展示等業務，並且也開放民眾購票進入參觀，希望將該廠在黃金年代車款的美好及文化延續下去。