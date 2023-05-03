擁有 333 匹最大馬力？　Volkswagen Golf R 333 Limited Edition 將於 5/31

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外觀方面，影片中的 Golf R 333 Limited Edition 身穿十分亮眼的黃色烤漆，細節上更可看到在門板下方具有標誌性 333 的貼花，並擁有黑色後視鏡蓋和 Akrapovič 雙邊四出鈦合金蠍子尾管，足踏藍色制動卡鉗以及 19 吋 Estoril 鋁合金輪圈。
動力方面，推測將採用與常規 Golf R 相同的 2.0 升 EA888 EVO4 四汽缸渦輪增壓汽油引擎，具有水冷散熱廢氣系統、含雙凸輪軸校正的可變氣門正時系統等技術，配上 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，並輸出高達 333 匹最大馬力。常規 Golf R 可在 5,600rpm 至 6,500rpm 間輸出 320PS 最大馬力，並在 2,000rpm 至 5,600rpm 間輸出 40.8kgm 的峰值扭力，從零加速至 100km/h 可以在 4.8 達成，將 R Performance 專屬駕馭模式、Drift Mode 甩尾模式、Special Mode 紐柏林賽道模式列為標配，極速上看至 270km/h。
Golf R 車系最早可追溯至 2002 年時基於第四代 Golf 推出的 Golf R32，當時採用 3.2 升自然進氣引擎，擁有 241ps 最大馬力，更首度導入 DSG 雙離合器自手排變速系統，第五代 Golf R32 將最大馬力提高至 250ps，第六代 Golf R 則將動力改為 2.0 升 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，縮小排量的手法延續至今。國內方面，台灣福斯目前有導入 Golf R SE 及 R 兩種車型編成，建議售價分別為新臺幣 199.8 萬元起和 207.8 萬元起。