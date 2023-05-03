售價 170.9 萬元起　KIA Sorento Turbo-Hybrid 全新動力正式上市

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臺灣森那美總裁李昌益 Calvin Lee 親自宣布，7 人座與 6 人座售價分別為新臺幣 170.9 萬元與新臺幣 174.9 萬元。KIA Sorento Turbo-Hybrid 搭載由一具 Smartstream 1.6L 汽油渦輪引擎與 Hybrid Starter Generator 組成的油電混合動力單元，與同集團 Hyundai Santa Fe Turbo Hybrid 相同動力架構下，KIA 為 Sorento Turbo-Hybrid 稍作調整，使 Sorento Turbo-Hybrid 更能符合車輛使用性能。這具引擎實際排氣量為 1,598c.c.。變速箱搭配 6 速手自排變速系統，綜效最大輸出為馬力為 230hp，扭力則為 35.7kgm。電池部分，Sorento Turbo-Hybrid 使用 1.49Kw 模組化電池，除了長效續航力外，也兼顧了維修上的便利性，並由臺灣森那美提供長達八年的電池保固。根據 3 月經濟部能源局的油耗測試顯示，Kia Sorento Turbo Hybrid 可達平均 16.9km/L 的油耗表現，以七人座 LSUV 來看表現相當優秀。底盤則搭載全新第三代歐化平台，利於抑制大型 SUV 的側傾。
KIA Sorento Turbo-Hybrid 搭載由一具 Smartstream 1.6L 汽油渦輪引擎與 Hybrid Starter Generator 組成的油電混合動力單元，電池部分使用 1.49Kw 模組化電池。KIA Sorento Turbo-Hybrid 在外觀與內裝上維持了 LSUV 的豪華質感，車頭中央水箱護罩採用 Kia 品牌家族的 Tiger Nose 造型設計，並將全車換上Kia 新型廠徽；方正俐落的外觀線條，配備 235/55R19 大尺寸雙色切削鋁圈，更顯出這輛 LSUV 的大氣。內裝部分，中控台使用簡明的線條設計與銀色飾板佐以黑色鋼琴烤漆點綴，打造出多層次的豪華感受。內裝門板處與副駕前加入車內氣氛燈，增添一分質感。儀錶板同樣採用 12.3 吋液晶螢幕，配上中控台上方的 8 吋多媒體螢幕，科技感、便利性兼具。排檔方式使用旋鈕式電子排檔，前座座椅配有電動調整功能，並且副駕座椅右側配有電子調整按鈕，可讓駕駛者輕鬆調整副駕駛座椅。第二排座椅則有 Smart One-Touch 的便利收折系統，讓第三排成員更容易上下車。
KIA Sorento 具有方正大氣的外觀與豪華質感的內飾。
新世代廠徽總結來說，KIA Sorento Turbo-Hybrid 是輛 CP 值偏高的車，除了車身尺碼稍大不利於巷弄穿梭或是市區停車，其他部分表現都可圈可點，今日公佈的售價也相當合理，加上新動力的加入，為其油耗表現帶來不少提升，且同級距不論車型或價格的競爭者相對少。KIA 台灣總代理亦表示，將提供更多經銷據點，以服務現在及未來的 KIA 車主。相信今天發表的 KIA Sorento Turbo-Hybrid 能夠為 KIA 這個韓系品牌在國內帶來不少銷量。