▲ 品牌首款渦輪油電動力進駐，Kia Sorento Turbo-Hybrid 170.9 萬起正式發表上市！

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而在行車安全面向，The Sorento新能源旗艦LSUV，標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)、LKA車道修正輔助系統、HBA智慧遠近光燈調節系統DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統、SEW後方來車防撞安全警示系統等，帶來更加進化的安全行車體驗。The Sorento更搭載多項前瞻安全科技，包含BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統、SVM環景輔助系統與ROA後座乘客警示系統，搭配7具SRS輔助氣囊，包含駕駛前座椅中央輔助氣囊，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。
六人座車型搭載第二排尊榮獨立座椅，不僅提供乘客專屬尊榮的乘坐享受，第二排中央走道更可讓第二、三排的乘客能讓乘客能更易互動、同享無拘束的乘坐體驗。而不論六人座或七人座車型的第二排座椅，均配備一鍵傾倒滑移功能，讓乘客可輕鬆優雅地操作第二排座椅收折。此外，The Sorento除搭載雙區自動恆溫空調，還具備第二/三排專屬出風口，提供宛如五星級座艙、寬敞舒適的頂級乘坐饗宴。The Sorento行李裝載機能同樣完備，第三排座椅後方擁有達187公升的置物空間，若傾倒第二三排座椅時，最大裝載空間更可擴充至2,056公升， 無論個人通勤或是長途旅行，皆能充分滿足不同的用途需求。
環繞式駕駛艙以精緻細膩的線條型塑，車室空間搭載12.3吋整合智慧型全數位儀錶板，結合8吋多媒體影音觸控螢幕，並同持支援Apple CarplayTM / Android AutoTM ，讓車主可更直覺地操作車內資訊娛樂功能。The Sorento內裝具備高質感的E-SHIFT電子旋鈕排檔與7色可調式氣氛燈，搭配3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆， 呈現出旗艦LSUV應有的尊榮質感。此外， The Sorento配備再加上雙前座椅背第二排USB，貼心實用的高質感車室，讓車主隨時享受極緻優雅的豪華移動生活。
擁有獨到魅力的The Sorento，多次拿下國際設計大獎，包含紅點設計獎(Reddot Design Award)、德國Golden Steering Wheel金舵獎，與GOOD DESIGN Award設計大獎等，展現精湛的造車工藝。The Sorento承襲Kia獨有的設計風格，以Kia家族識別Tiger Nose虎式造型水箱護罩，搭配LED日行燈眉，形塑搶眼且霸氣的車頭造型。此外，The Sorento以流暢的車身線條散發傲然動感， 搭配位於前葉子板的空力導流飾板、空氣導流側裙、與車側C柱的飛翼式造型飾板，以無微不至的高質感巧思點綴設計細節之外，同時造就 0.32的低風阻係數。車尾則以獨具特色的LED直列造型光條尾燈，結合後尾翼與後氣壩的線條，並與車頭Tiger Nose的線條相呼應，體現Kia獨有的美學神韻。
以「New Change革新蛻變」、「Premium Quality尊榮質感」、「Pioneer Technology前瞻科技」的產品核心DNA 打造的The Sorento新能源旗艦LSUV，集節能、安全、豪華於一身，為車主帶來不凡的駕馭樂趣，賦予旅程無限精采。The Sorento全新導入的Turbo-Hybrid油電動力車型，更與品牌旗下The Kia EV6、The Ceed Sportswagon MHEV、The Stonic，為消費者提供更完整的新能源產品陣線，為Kia新能源車款再拓版圖。 此外，為讓Kia車主更加安心駕馭而無後顧之憂，Kia總代理台灣森那美起亞，更為The Sorento Turbo-Hybrid提供 8年鋰電池不限里程保固。Kia總代理台灣森那美起亞，敬邀所有喜愛The Sorento新能源旗艦LSUV的車迷朋友，至全台各展示中心，搶先感受The Sorento的迷人風采，與「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。
規格
Turbo-Hybrid旗艦2WD
座椅
7人座
6人座(第二排尊榮獨立座椅)
建議售價
170.9萬
174.9萬