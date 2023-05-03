Lando Norris 表示麥拉倫上週的升級是「向前邁進了一步」

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上週末的 F1 亞塞拜然站，麥拉倫車隊為賽車帶來的升級套件，看得出明顯的進步。(Credit:McLaren Offical Website)星期五的正賽排位賽中，兩名麥拉倫車隊車手都表現的相當不錯，雙車進入 Q3，然而正賽時運氣卻差了點。先是 Piastri 在第二彎與 Williams 的 Alex Albon 發生擦撞，第一圈就跌出積分圈；Norris 則是在開賽時就選擇用硬胎起跑，但比賽進行到第十圈，卻因 AlphaTuri 車手 Nick De Vries 的事故，使得多數車手取得一次的 Free Stop，使原本想以硬胎起跑、拉長第一個 Stint 的策略屈居劣勢。直到到了賽事後段，Norris 終於抓住一個一直擋在前面的 Haas 車手 Nico Hulkenberg 的失誤，得以超車，最終以第 9 名衝線。
賽後，Norris 在受訪中表示：「我們盡力了，」他補充說：「目前我們所能達到的就是第 9 名。我試著跟上前車，但一圈後輪胎就會開始失去抓地力。這是一個挑戰。我們更進步了，而這個賽道也幫助了我們，但讓我們看看在美國站我們的表現如何。」關於車隊帶給賽車的升級套件，Norris 則表示：「（在車內）感覺上並沒有什麼不同，但這確實有進步，」他說：「坦白說，每個人可能都會說『是啊，感覺很不錯』，但我感覺不到。在每個彎道中，性能提升都只有微不足道的幅度，過度轉向的情況少了一點點而已…從效能上來看，它確實是進步的，但也只有一點點。我們並沒有期望會突然間有大幅的改善，而且正如我們所說，巴庫不是其展現潛力的賽道。在邁阿密（美國站），我們或許能更清楚了解它的表現究竟如何，尤其在一些高速彎道，這是這次升級的主要目標。」
Norris 雖然對升級套件帶來的進步語帶保留，但仍然樂觀以對。(Credit:F1 Offical Website)至於麥拉倫車隊的另一名車手 Piastri 則是整個週末都在身體不適的狀態，自抵達巴庫以來，Piastri 的體重已經減少了三公斤。他無法如同上次在澳洲站拿到積分，但在短途衝刺賽中獲得第 10 名，而在正賽中獲得第 11 名，以新秀賽季來說，已經表現的不錯了。「我認為腎上腺素發揮了作用，」Piastri 說。「但有點可惜，只差一個積分。我們在這場比賽中仍然學到了很多有關胎耗管理的東西，絕對不是浪費時間。老實說，很高興能夠度過這個週末。但我們仍然可以學習，這個週末之後還有很多東西可以期待。」
可憐的麥拉倫小將 Piastri 度過了一個病懨懨的週末。(Credit:F1 Offical Website)對比開賽前三站幾乎敬陪末座的麥拉倫，這一站確實明顯有大幅提升，至少回到中游車隊的水準，兩個車手也都在車輛升級後有所發揮。接下來，F1 要回到所謂的「正規賽道」，而也如同 Norris 所說的，美國站的賽道 Miami International Autodrome 確實相較起來也存在比較多高速彎，期待麥拉倫在美國站可以有更好的表現。
期待麥拉倫車隊下一站在邁阿密的表現。(Credit:McLaren Offical Website)