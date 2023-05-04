為氫能源市場鋪路 Hyundai Xcient Fuel Cell 正式於加州亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 於今年加州舉辦的先進清潔交通(ACT) 博覽會展出 Xcient Fuel Cell 氫燃料卡車。Hyundai 從 2020 年開始，陸續在瑞士、德國、以色列、韓國和新西蘭等國家推出 Xcient Fuel Cell 氫燃料卡車，在過去三年當中已經累計超過 400 萬英里的行駛距離，而這次在展會當中亮相為 6x4 車型，其標準配置 2 組 90 kW氫燃料電池組，能量來源為緊貼駕駛室後方 7 個儲氫槽，在 350 bar 壓力條件下，可儲存 31 kg 氫氣，單次充氫最快 8 分鐘可完成，最大續航來到 400km。此外，車輛底板位置亦具備 72kWh 鋰電池組做為動力釋放儲備，馬達總輸出則來到 470hp / 228.3kgm，基本上性能輸出與傳統柴油車頭相較毫不遜色。續航里程方面每次充滿墊可提供超過 450 英里 (約 724 公里) 的表現，最大酬載能力達 37,000 公斤。
Hyundai 目前尚未透露 Xcient Fuel Cell 於北美市場正式上路的時間，不過原廠已經計劃於北美成立一個完整的氫燃料供應鏈，而這項工程將由 Hyundai旗下的 Metaplant America 電動車工廠負責。
Hyundai 全球商用車和負責人Ken Ramirez 表示，氫能源是實現人類進步最偉大、務實的願景之一，而無碳排放的機動車輛是可持續發展社會的基本要素。而 Hyundai 的氫燃料電池技術在車輛產業當中處於領先地位，其效率和耐用性已經在現實環境當中驗證，而 Hyundai 也正在利用氫能源的優點來改善交通環境，同時也將推廣至其它的交通工具，除了商用車輛之外，還可以拓展至船舶或者空中載具。