動力、續航里程再提升 新年式 Citroën e-C4 X 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
新年式 Citroën e-C4 X 登場，換上最新的動力模組，動力及續航里程再提升。全新年式的 e-C4 和 e-C4 X 換上與 Stellantis 集團其它e-CMP 平台車款相同的動力模組，包括 Pegueot E-208、Opel Mokka-e 和 DS 3 Crossback E-Tense 等。其搭載的電動馬達最大馬力來到 154hp 馬力，峰值扭力則為 260Nm，較舊款提升 20hp 的輸出。
電池模組部分，則配備最新的 54kWh 電池組 (原本為 50kWh)，經過 WLTP 循環測試規範之下，續航里程提升至 415-420 公里 (約 258-261 英里)，較原先車型提升 17%。不過可惜的是雖然電池容量加大，但充電效率並未升級，同樣支援單相 7.4 kW 充電器，或選配三相 11 kW 充電器，同時支援 100 kW 快速充電器，可在半小時內將電量充至 80%。
Citroën e-C4 X 其實可以說是 Peugeot 408 姊妹車型，擁有與後者相同的 2,670mm 軸距，而 4,600mm 的車長則是介於 C4 與 C5 X 之間，同時類 Coupe Like 的斜背設計也造就出不俗的風阻係數表現 (0.29Cd)。Citroën e-C4 X 初期在德國、法國、意大利和西班牙等主要歐洲市場推出，並且主推純電動版本。
雖然 Citroën e-C4 X暫與國內消費者無緣，但總代理寶嘉聯合已在今年預告將於 2023 年秋季之前將導入同車系的 C4 / Ë-C4，屆時汽油、純電兩種動力規格將會並行銷售，其中 Citroën C4 預計將搭載 1.2L PureTech 汽油動力，目前能源局公告其油耗送測表現能夠繳出平均 17.7km/L 的成績，至於純電車型表現為何還有待後續追蹤，敬請關注本站報導。