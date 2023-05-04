馬六精神長存！　Mazda6 Wagon 20 周年紀念版 實拍

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本次實拍的車輛為 Mazda6 Wagon 20 周年紀念版，建議售價為新臺幣 134.9 萬元起。

大面積高光澤水箱護罩呈現霸氣氛圍，搭配周圍鍍鉻飾條，體現品牌日系魂動精神。

遠近光燈自動調節系統 (HBC) 可偵測對向來車頭燈、前方車輛尾燈及周遭亮度，自動切換遠、近光燈的照明模式。增加操控便利性的同時，更能確保在各種路況下保持清晰的行車視野，提升駕駛與對向來車用路安全。

全新第四款匠塗工藝 (Takuminuri) 新車色「匠韻紅」(Artisan Red Premium) 在三層基本塗層結構上加入黑色塗料，讓車身在光照下透出鮮豔的半透明紅色光澤，陰翳區則隱顯更具成熟深度的漆紅。選購價為新臺幣 15,000 元。

Mazda6 Wagon 車身尺碼分別為 4,800x1,840x1,480mm，軸距為 2,750mm，空車重則為 1,544kg。

車身兩側貼有鍍烙「20th ANNIVERSARY」字樣的專屬銘版，其二十周年身分展露無疑。

足踏 19 吋亮銀色鋁合金輪圈，輪胎規格為 225/45R19。

Wagon 專屬的車頂飾條襯托狹長的車側造型。

車尾使用 LED 尾燈、鍍鉻飾條、尾翼及雙邊單出排氣管營造動感。

車室暖沙棕內裝鋪上 Leganu® 麂皮，門板車縫線亦採用同色襯托，呈現與常規車型不同的品味。​

方向盤採用皮質包覆， 具有換檔撥片及四向手動調整。左側按鈕可操作通話及娛樂功能。右側按鈕可操作 MRCC 全速域主動車距控制巡航系統。

搭載 7 吋 TFT 全彩數位儀表。

前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD) 為全車系標配。

中控台上方設有 8 吋資訊顯示幕。擁有 Apple CarPlay (無線) 和 Android Auto (有線) 手機連接功能。

擁有 i-ACTIVSENSE 主動安全科技以及 360 ° 環景輔助系統。

雙區獨立恆溫空調系統 (含後做出風口) 和手機無線充電盤為全車系標準配備。

中央鞍座整合 Skyactiv-Drive 6 速手自排變速箱排檔桿、駕駛模式切換、 EPB 電子手煞車 (附 Auto Hold) 開關及 Mazda Connect 人機智慧資訊整合系統操作介面。

中央扶手有杯架、Type-A 充電口等設施。

標配 BOSE® 環繞音響系統，包含 11 支揚聲器。

前排享有 Nappa 真皮混搭座椅，駕駛座具八向電動調整附電動腰靠調整功能。

雙前座頭枕處壓印有「20th Anniversary」字樣。

後座空間在前座調整至正常坐姿的情況下，仍提供足夠成人乘坐的空間，腿部支撐效果良好，但椅面較為平整。

後座中央扶手設有 2 組置杯架，置物盒內提供 2 組 2.1A USB 插座。

Wagon 在標準狀態下就擁有 522 公升置物空間，將後座椅背全數傾倒後可延伸出更大的置物空間。兩側具有掛勾以及快速傾倒拉環。

Mazda6 2.5 車型採用橫置 Skyactiv-G 2,488cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎作為動力旗艦，於 6,000rpm 時可輸出 194 匹最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 26.3kg-m 峰值扭力。

具有 Normal 與 Sport 駕駛模式切換。