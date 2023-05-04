日本媒體搶先曝光　Crown Sport 實車日本國內登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀部分是這次曝光的一大亮點，Crown Sport 採用與 Ferrari 近日發表的 Purosangue 一樣，以跑旅的車型下去做設計，車頭與Crown 其他車型有著一定程度的相似，包含：C 字型頭燈、類似錘頭鯊的車頭設計，以及，當然要的，皇冠標誌銘牌。車身尺碼部分，透過日媒的資訊顯示，為 4,710mm x 1,880mm x 1,560mm，軸距則為 2,770，相較於目前日本國內販售的 Crown Crossover 車長少了 270mm、車寬也微幅縮小 40mm、軸距同樣下修了 80mm，只有車高微幅上漲了 20mm。來到車側，全黑色的 21 吋大輪圈很難不被注意，門板下部也使用了黑色飾條點綴，與黑色輪圈非常相配。車尾如同之前釋出的照片一樣，並未採用貫穿式尾燈設計，改以 Toyota 本家廠徽與小幅突出的黑色飾條，令其更顯跑格，置中放大的 Crown 車名飾牌，也凸顯了家族身份地位，下方則是有兩個直立的通氣孔造型。車色從日媒影片中可看出，除了充滿跑車感的紅色與媒體試駕的白色之外，影片中還出現了一輛消光黑色的 Crown Sport，但是否之後會出現在市場上，還有待 Toyota 宣布。
Crown Sport 採用與 Ferrari 近日發表的 Purosangue 一樣，以跑旅的車型下去做設計。內裝部分與 Crown 家族十分相似，都用上了小口徑、中央為皇冠標誌的方向盤，以「全席頭等艙」思維鋪陳，線傳式電子排檔、HUD 抬頭顯示器、12.3 吋全數位儀錶板也是應有盡有。不過在方向盤下方、中央鞍座、門板，甚至是安全帶都使用了大量紅色點綴，乘坐在車內，也能感受到濃厚的運動氣息。後座空間如日媒影片中所述，算是相當寬敞舒適，車身線條從 C 柱後才開始大幅下墜，所以並沒有犧牲太多後座空間，而是在行李箱高度上有所犧牲。不過行李箱空間表現也非常不錯，雖然開口偏小、離地偏高，但深度非常深，加上特別挖開的兩側設計，應該可以橫放一組高爾夫球具。
內裝部分與 Crown 家族十分相似，以「全席頭等艙」思維鋪陳，但使用了大量紅色點綴。從日媒的報導上來看，Toyota Crown Sport 的 HEV 版本將採用與導入國內的 Crown 貴族版一樣，使用同一具 2.5L Hybrid 油電混合動力單元，PHEV 版本則會採用與 Lexus NX、RX 相同的 2.5 NA 引擎配上 PHEV 的動力單元，目前釋出的資訊上，傳動方式則都採用了 E-Four 四輪驅動。在試駕環節，日媒不斷強調其肅靜性，從車內的收音也聽不到太多的噪音，感覺上是做得相當不錯。
PHEV 版本採用與 Lexus NX、RX 相同的 2.5 NA 引擎配上 PHEV 的動力單元。
至於臺灣市場是否有機會導入？可能要看總代理和泰如何評估與定位這個車款，畢竟同平台、動力系統還有 Lexus NX 可選，是否互搶市場，可能要再觀察。目前國內導入的為 Crown Crossover 2.4t HEV 車型，售價為 157~207 萬，本站日前有為讀者們試駕過 Crown Crossover 2.4 皇家版[點我觀看]，後續有任何消息動態，本站會再持續追蹤報導。