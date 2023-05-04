明年將新增 48V 輕油電動力　小改款 Peugeot 2008 / e-2008 正式亮相

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外觀方面，小改款 Peugeot 2008 / e-2008 車頭水箱護罩換上全新品牌廠徽，並將兩側代表性的獅爪造型日行燈進一步放大，保險桿造型亦經過小幅度重新設計，呈現出更具張力的視覺感。車側可看到新增各樣式 16 吋至 18 吋鋁圈，並在 C 柱上加入獨特裝飾。來到車尾則可看到燈具造型有些許變革，創造出更濃厚的科技感。車色提供 Selenium Grey、Artense Grey、Okenite White、Black Perla Nera、Elixir Red 和 Vertigo Blue 等選擇。
內裝方面變動的幅度不大，全車系標配 10 吋全彩觸控螢幕，Allure 或 GT 更配備新設計的 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶、三個 USB-C 插座（兩個在前排，一個在後排）和一個 USB-A 插座（後排），GT版本另提供車內氛圍燈，包含八種不同的顏色。手排車型的排檔桿亦經過重新設計。
動力方面，小改款 Peugeot 2008 依然提供一系列柴、汽油引擎，包含有 PureTech 100 1.2T、PureTech 130 1.2T、BlueHDi 130 1.5T，配上 6 速手排或是 8 速自排變速箱，在 2024 年還將推出 48V 輕油電動力版本，匹配 6 速雙離合變速箱。e-2008 方面，馬達最大功率從 100kW 提升到 115kW，電池組容量從 50kWh 提升到 54kWh，其最大續航里程從 345km 提升至 406km。
Peugeot 2008 於 2019 年底上市，至今產量達近 70 萬輛，在歐洲 B-Segment SUV 市場銷量名列前茅。國內方面，總代理寶嘉聯合有分別導入汽油版 2008 車型 (新臺幣109.9 至 133.9 萬元起) 和純電版 e-2008 車型 (新臺幣 153.9 至 159.9 萬元起)。