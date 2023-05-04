特斯拉Model 3長續航版本回歸又降價30萬！更換LFP磷酸鐵鋰電池是關鍵

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去年8月不只是美國市場，包含台灣也都相繼停售了Model 3 Long Range長續航版本，當時官方表示是因為候車期太長，所以決定停售，現在這輛車回歸北美市場，開出47,240美金的售價，折合台幣約145萬元實在非常迷人，但是售價下跌據悉是因為使用了中國寧德時代的LFP磷酸鐵鋰電池組，因為使用這款電池的價格更加便宜，而且在電池壽命方面表現良好，輕輕鬆鬆就可以維持80%的健康度，不過因為能量密度比三元鋰電池還要更低，所以續航里程將會下降，而這樣的續航里程大家還是可以接受，尤其是售價便宜了這麼多。
而這輛車也是品牌當中繼Model 3基礎車款以及Model Y AWD車型之後，第三輛使用LFP電池的車輛，之所以會可以這麼肯定使用來自中國的LFP電池，除了續航里程的下降之外，另外還有這輛車僅有獲得3,750美金的稅收抵免，而如果像是Model 3 Performance使用的是原本的電池，就可以獲得7,000美金的稅收抵免，而LFP電池除了上述的優點之外，其實他也更加安全，比較不容易發生自燃，但是LFP電池不喜歡寒冷的天氣，但這對台灣來說並不影響，而這輛車相信近日就會重登台灣官網，想購買的人手腳要快一點了。