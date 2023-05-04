母親節買電動車殺很大！廠商價格戰「血流成河」　最低2.2萬入手

特斯拉Model 3長續航版本回歸又降價30萬！更換LFP磷酸鐵鋰電池是關鍵

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

是的！電動車大廠Tesla特斯拉又有售價調整，不過這次是針對先前停售的Model 3 Long Range長續航版本，現在於北美官網重新開放接單，不過售價大降來到47,240美金，折合台幣約145萬元，與停售前170萬以上的售價相比有著近30萬元的價差，不過這輛車在續航里程部分降低了約33英里，大約減少了50公里的續航，這一切是因為使用了LFP磷酸鐵鋰電池。

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Model 3 Long Range長續航版本現在回歸北美市場，預計在6月份開始交車。
Model 3 Long Range長續航版本現在回歸北美市場，預計在6月份開始交車。
去年8月不只是美國市場，包含台灣也都相繼停售了Model 3 Long Range長續航版本，當時官方表示是因為候車期太長，所以決定停售，現在這輛車回歸北美市場，開出47,240美金的售價，折合台幣約145萬元實在非常迷人，但是售價下跌據悉是因為使用了中國寧德時代的LFP磷酸鐵鋰電池組，因為使用這款電池的價格更加便宜，而且在電池壽命方面表現良好，輕輕鬆鬆就可以維持80%的健康度，不過因為能量密度比三元鋰電池還要更低，所以續航里程將會下降，而這樣的續航里程大家還是可以接受，尤其是售價便宜了這麼多。

現在Model 3 LR版本只要47,240美金，折合台幣約145萬元，不過續航里程有所下降。
現在Model 3 LR版本只要47,240美金，折合台幣約145萬元，不過續航里程有所下降。
而這輛車也是品牌當中繼Model 3基礎車款以及Model Y AWD車型之後，第三輛使用LFP電池的車輛，之所以會可以這麼肯定使用來自中國的LFP電池，除了續航里程的下降之外，另外還有這輛車僅有獲得3,750美金的稅收抵免，而如果像是Model 3 Performance使用的是原本的電池，就可以獲得7,000美金的稅收抵免，而LFP電池除了上述的優點之外，其實他也更加安全，比較不容易發生自燃，但是LFP電池不喜歡寒冷的天氣，但這對台灣來說並不影響，而這輛車相信近日就會重登台灣官網，想購買的人手腳要快一點了。

推測高該車輛使用中國寧德時代的電池是因為在稅收抵免部分僅有3,750美金的折抵。
推測高該車輛使用中國寧德時代的電池是因為在稅收抵免部分僅有3,750美金的折抵。

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