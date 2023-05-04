退役四屆世界冠軍車手 Sebastian Vettel 將在 Goodwood Festival of Speed 駕駛

相信 F1 的車迷們，對於 Sebastian Vettel 這位為紅牛車隊開創輝煌時代的四屆世界冠軍都相當熟悉，而去年賽季中 Vettel 開了自己的 Instagram 後第一則貼文就宣布即將退休離開 F1，也都還記憶猶新。然而這次我們熱愛的 Vettel 即將再度駕駛 F1，只不過不是開著全新的賽車參加 2023 F1，而是開著兩輛他自己收藏的古董 F1 參加英國著名的 Goodwood Festival of Speed！
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Sebastian Vettel 即將駕駛兩輛經典的 F1 賽車登上 Goodwood Hill，分別是 1992 年由 Nigel Mansel 贏得世界冠軍的 Williams FW14B，以及 1993 年由車神 Ayrton Senna 拿下五個分站冠軍的 Mclaren MP4/8。而這可不是 Vettel 第一此登上 Goodwood Hill，2012 年，他曾駕駛他贏得世界冠軍時的賽車—紅牛 RB7—在這條著名的賽道奔馳。而 Vettel 作為「Race Without Trace」運動的創始人，兩輛賽車在 Goodwood Festival of Speed 都將使用替代燃料來駕駛。
Sebastian Vettel 將駕駛 Williams FW14B 與 Mclaren MP4/8 在 Goodwood Festival of Speed 登場！
「很開心能夠在這麼多年後，再次回到 Goodwood，我迫不及待想駕駛一些令我難忘的經典賽車，而這些車輛都將在使用替代燃料。」Goodwood 官方表示，2023年 Goodwood Festival 將有 20% 的車輛都使用替代燃料，無論是氫氣、合成燃料還是電力。Goodwood Festival 也計劃將要進一步規劃特區 Electric Avenue，專門展示替代燃料車輛。Vettel說：「作為一名對駕駛有熱忱的車手，對我來說，我們能夠在今日與未來都繼續享受駕駛賽車是最重要的，所以我們必須以負責任的方式進行。」
2012 年，Sebastian Vettel 曾駕駛世界冠軍賽車紅牛 RB7 登上 Goodwood Festival of Speed。
作為一個 F1 車迷，能看到自己喜歡的車手，再駕駛這些經典的賽車出現，當然是再開心不過，雖然更加期盼的，當然是再度重返 F1，特別是今年 Aston Martin 的賽車表現如此驚人。不過 Sebastian Vettel 作為一位車手，他更多的去在乎這個世界的轉變、地球的現況，也是令人景仰。