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防身術教練凶殘荼毒　亞塞拜然7歲學童慘遭虐死

▲亞塞拜然7歲男童慘遭防身術教練毒手而傷重不治，引發輿論嘩然。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲亞塞拜然7歲男童慘遭防身術教練毒手而傷重不治，引發輿論嘩然。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

（中央社蘇姆蓋特4日綜合外電報導）亞塞拜然7歲男童慘遭防身術教練毒手而傷重不治，引發輿論嘩然。教練以拉扯頭髮或抓住頭部等方式將孩童「提」起，摔落後再用腳踢踹，當局未嚴審學校雇員背景而成眾矢之的。

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這起事件於4月底發生在亞塞拜然東部蘇姆蓋特（Sumgayit）的一所公立學校，過程都被監視器拍下並上傳至社群媒體。

畫面顯示，防身術教練哈利洛夫（Mehman Khalilov）暴力拉扯巴卡洛夫（Farid Bakarov）的頭髮並將他提起，且用雙手抓著這孩子頭部把他舉起，再用腳踢踹已經倒地不起的巴卡洛夫，並動手將他翻身。

失去意識的巴卡洛夫被送醫後，哈利洛夫告訴他的父母，孩子是因為跌倒才受傷。直到監視器畫面曝光，真相才得以浮現。

Open Caucasus Media報導，亞塞拜然科學和教育部證實，巴卡洛夫送醫治療後，於事發當天稍晚傷重不治。

科學與教育部聲明提到，哈利洛夫之所以能向學童教防身術，是因為他「贏得諸多知名的當地和國際體育賽事」，引來社會大眾爭論和批評聲浪。

女權主義者和社運人士梅赫迪耶娃（Gulnara Mehdiyeva）批評說，上述聲明「整體反映了亞賽拜然政府對於公民和暴力的態度」。

梅赫迪耶娃表示：「不幸的是，體育成就不是人力素質的指標。沒有承認自身過錯、對所有其他體育館進行全面查核，科學和教育部反倒忙著把情況弄得更糟。」

哈利洛夫據報過去就有施暴其他防身術學童的紀錄，他被控蓄意對巴卡洛夫造成重傷致死，當局已採取預防措施，對他拘押4個月。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120504

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