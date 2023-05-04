▲ eMOVING EZ1 神秘霧藍新色登場

eMOVING為慶祝母親節，推出EZ1全新車色「神秘霧藍」，結合EZ1的多項車款特色，把不簡單的生活變簡單，輕鬆化煩為簡。上市首月更結合重磅優惠，即日起購買全車系車款就送法國品牌LE CREUSET鑄鐵鍋，為媽媽的生活添加豐富色彩。如設籍桃園之車主還能視自身條件彈性搭配桃園市政府力推的「桃汰郎」、「青年輕E購」、「婦幼E騎go」(註)三大電動機車補助專案，其中，針對育有6歲以下孩童的婦女，再另外給予原車價95折優惠，讓媽媽購車更優惠。
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eMOVING EZ1擁有同級車最大的前、後車箱置物空間，讓收納變得好簡單。使用Gogoro Network智慧電池交換平台快速換電，交換電池無須等待。EZ1自推出時就受到市場的喜愛，今年穩居PBGN輕型電動銷售亞軍，新色「神秘霧藍」維持EZ1車系一貫的時尚概念，巧妙點綴日常生活中簡約裝扮讓圓潤車身更具特色，騎乘安全與便利性也不容馬虎，採用前後雙碟式煞車系統，前輪採用同級最大200mm碟盤設計，強化煞車制動性，輕盈小巧80kg車體，舒適雙槍式後避震，加大加寬舒適座墊，搭配僅有740mm座椅高度，讓女性車主雙腳也可輕鬆踩地，更貼心的是配有省力中柱跟後扶手，移車、立車都輕鬆容易！
EZ1除了省力中柱和後原廠標配的後扶手，讓停車變得很容易外，全車系結合NFC智能啟動系統，使用Smart Key智慧鑰匙卡即可啟動車輛，搭配「FUN心騎」APP，手機就能輕鬆解鎖，另可隨時掌握車輛訊息，即時導航換電站、保養據點位置等，一機在手，輕鬆應變各種狀況。搭配輕巧車身及大置物空間，都市移動變得更簡單。
這次因應母親節檔期推出重磅優惠，與同樣堅持使用嚴謹製作技術，搭配創新裡面的法國知名品牌LE CRESET合作，向消費者提供「高品質且有溫度的產品」，現在購車搭配政府補助只要33,100元就可以將新車輕鬆騎回家（依桃園市補助計算，各地入手價請依各縣市公告之補助價格計算為準），再把建議售價14,500元全台限定藍色迷霧22cm鑄鐵鍋帶回家。來